Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe - Son Dakika
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Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Dünya Bankası\'ndan Suriye\'ye 100 milyon dolarlık hibe
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Dünya Bankası, 14 yıllık çatışmaların ardından Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibeyi onayladı. Kaynakla bankacılık ve dijital ödeme altyapısı geliştirilecek, siber güvenlik güçlendirilecek ve en az 500 bin kişi ile işletmenin dijital ödeme sistemlerini aktif kullanması sağlanacak.

Dünya Bankası, Suriye'nin modern, güvenli ve dijitalleşmiş bir finans sektörünün temellerini oluşturmasına destek olmak amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlayacak.

Bankadan yapılan açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunun Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) tarafından sağlanacak hibeyi 6 Ağustos'ta onayladığı belirtildi.

100 milyon dolarlık kaynak, Suriye Finans Sektörü Modernizasyon Projesi kapsamında kullanılacak. Projeyle ülkedeki finansal işlemlerin daha güvenli, hızlı ve şeffaf hale getirilmesi ve finansal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

14 YILLIK ÇATIŞMA FİNANS SİSTEMİNİ DE VURDU

Dünya Bankası, 14 yıl süren çatışmaların ardından Suriye'nin finans sektörünün halen küçük ölçekli, banka merkezli ve büyük ölçüde nakit kullanımına bağımlı olduğuna dikkat çekti.

Dijital ödeme altyapısındaki yetersizliklerin yanı sıra denetim ve finansal istikrar sistemlerinde yaşanan sorunların işlem maliyetlerini artırdığı belirtildi. Bu durumun finansmana erişimi zorlaştırdığı ve Suriye'nin uluslararası finans kanallarıyla yeniden bağlantı kurmasını sınırladığı ifade edildi.

MERKEZ BANKASI VE BANKACILIK SİSTEMİ MODERNİZE EDİLECEK

Proje kapsamında temel finansal altyapının modernizasyonu, bankacılık sektörünün iyileştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Suriye Merkez Bankası ile Mali İstihbarat Biriminin operasyonel kapasiteleri de artırılacak. Güvenli ve şeffaf finansal akışların sağlanması amacıyla ödeme sistemleri, finansal piyasa ve kredi altyapısının ihtiyaç duyduğu teknolojik ortam için yatırım yapılacak.

Dünya Bankası ayrıca Suriye Merkez Bankasının temel bankacılık sistemi, bilgi teknolojileri altyapısı ve siber güvenlik kapasitesinin geliştirilmesini destekleyecek.

HEDEF YILDA 15 MİLYON ELEKTRONİK ÖDEME

Projenin dikkat çeken hedeflerinden biri de Suriye'de nakit kullanımına olan bağımlılığın azaltılarak elektronik ödemelerin yaygınlaştırılması olacak.

Dünya Bankası, proje kapsamında finans sektörünün temel sistemlerini işler hale getirmeyi ve yılda en az 15 milyon elektronik perakende ödeme işlemi gerçekleştirilmesini sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca 150 bini kadın olmak üzere en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödeme sistemlerini aktif şekilde kullanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Dünya Bankası, Ekonomi, Finans, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Ukrayna ya milyarlik yardim. Avrupa lilin iki yüzlügü. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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