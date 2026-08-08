Galatasaray'a transferde Osimhen engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'a transferde Osimhen engeli

Galatasaray\'a transferde Osimhen engeli
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde yüksek bonservis ve maaş talepleriyle karşılaştığı, özellikle Victor Osimhen transferinin ardından kulübün ekonomik gücüne yönelik oluşan algının pazarlıklardaki rakamları yükselttiği öne sürüldü.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar şu ana kadar 22 yaşındaki Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarının yavaş ilerlemesinin arkasında ise kulüplerin yüksek bonservis, futbolcuların da yüksek maaş taleplerinin bulunduğu belirtildi.

OSIMHEN TRANSFERİ ÇITAYI YÜKSELTTİ

Galatasaray'ın Avrupa futbol piyasasında ekonomik gücü yüksek kulüpler arasında görülmesinin transfer pazarlıklarını zorlaştırdığı ifade edildi. Özellikle Victor Osimhen transferinin ardından sarı-kırmızılı kulüpten talep edilen bonservis ve maaş rakamlarının ciddi şekilde yükseldiği öne sürüldü.

"PAZARLIKLAR 30 MİLYON EURODAN BAŞLIYOR"

Sarı-kırmızılı kurmaylar yaşanan durumu, "Para ve limit sorunumuz yok. Ancak maliyetler çok yüksek. Kimin kapısını çalsak pazarlıklar 30 milyon eurodan başlıyor. Bu sezon astronomik rakamlar konuşuluyor. Oyuncuların maaş beklentileri de aynı şekilde oldukça yüksek" ifadeleriyle anlattı.

Galatasaray taraftarının bir bölümü de son oynanan Rennes karşılaşmasında transfer konusunda yönetimi protesto etti.

Victor Osimhen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a transferde Osimhen engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Eko Set Eko Set:
    Başlığa bak , birde haberin içeriğine bak !!! Bı yerinizden element uydurup saçma sapan başlık atmayın sayfa tıklansın diye ! 6 0 Yanıtla
  • Cem Büyük Cem Büyük:
    O zaman transfer yapmayın boşverin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi
Eskişehir’de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım
Hür Ağbaba’nın para trafiği MASAK raporunda Ağabey Veli Ağbaba’ya gönderilen miktar dudak uçuklattı Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı

17:35
Düğün gününde katil oldu Damat adayı dünyaevi yerine cezaevine girdi
Düğün gününde katil oldu! Damat adayı dünyaevi yerine cezaevine girdi
17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:51
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt’ta
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt'ta
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 18:14:28. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'a transferde Osimhen engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.