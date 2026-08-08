Galatasaray\'a transferde Osimhen engeli

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar şu ana kadar 22 yaşındaki Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarının yavaş ilerlemesinin arkasında ise kulüplerin yüksek bonservis, futbolcuların da yüksek maaş taleplerinin bulunduğu belirtildi.

OSIMHEN TRANSFERİ ÇITAYI YÜKSELTTİ

Galatasaray'ın Avrupa futbol piyasasında ekonomik gücü yüksek kulüpler arasında görülmesinin transfer pazarlıklarını zorlaştırdığı ifade edildi. Özellikle Victor Osimhen transferinin ardından sarı-kırmızılı kulüpten talep edilen bonservis ve maaş rakamlarının ciddi şekilde yükseldiği öne sürüldü.

"PAZARLIKLAR 30 MİLYON EURODAN BAŞLIYOR"

Sarı-kırmızılı kurmaylar yaşanan durumu, "Para ve limit sorunumuz yok. Ancak maliyetler çok yüksek. Kimin kapısını çalsak pazarlıklar 30 milyon eurodan başlıyor. Bu sezon astronomik rakamlar konuşuluyor. Oyuncuların maaş beklentileri de aynı şekilde oldukça yüksek" ifadeleriyle anlattı.

Galatasaray taraftarının bir bölümü de son oynanan Rennes karşılaşmasında transfer konusunda yönetimi protesto etti.