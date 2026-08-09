Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek

Transfer döneminde vites artıran Galatasaray’da taraftarların heyecanla beklediği 10 numara takviyesi için kritik aşamaya geçildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, orta sahayı güçlendirmek adına yürüttüğü görüşmelerde iki önemli isimle anlaşma sağladı.

DURSUN ÖZBEK'TEN MORA VE BATRAKOV HAMLESİ

Sarı-kırmızılı yönetim; Porto’nun genç yeteneği Rodrigo Mora ve Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov transferlerinde bitirme noktasına geldi. Yapılan görüşmeler doğrultusunda Portekiz ekibi Porto ile kiralama modeli, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile ise yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden mutabakata varıldığı öğrenildi.

KARARI OKAN BURUK VERECEK

Her iki oyuncunun transfer şartlarında masayı el sıkışarak terk eden Dursun Özbek yönetimi, nihai seçimi teknik direktör Okan Buruk’a bıraktı. Deneyimli teknik adamın iki futbolcu arasında yapacağı değerlendirme ve tercih doğrultusunda Galatasaray, seçilen isimle resmi sözleşmeyi imzalayacak.