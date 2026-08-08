Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün akşam geldiği Batman'da ilk olarak Gercüş ilçesini ziyaret etti. Şimşek daha sonra kent merkezinde İluh Parkı'nın devamı niteliğindeki parkın açılışına katıldı.

Bakan Şimşek'e programında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman Valisi Ekrem Canalp ve il protokolü eşlik etti.

Açılış öncesinde konuşan Şimşek, İluh Deresi çevresinde gerçekleştirilen dönüşüme dikkat çekerek bölgede yaşayan vatandaşlar için yeni yaşam alanları oluşturulduğunu söyledi.

"BATMAN'DA MUAZZAM BİR HİZMET FIRTINASI VAR"

İluh Deresi'nin ıslah edilmesinin yanı sıra çevresinde yaşam kalitesini artıracak alanların oluşturulduğunu belirten Şimşek, Batman Valisi Ekrem Canalp ve ekibine teşekkür etti.

Şimşek, "Batman'da son yıllarda muazzam bir hizmet fırtınası var. Durmadan, sürekli bir şekilde yeni yollar, ana arterler, yeni parklar, altyapı, üstyapı muhteşem gerçekten ve bunlar tesadüf değil. Batman Belediyesi, Batman Valiliği bir hizmet bürosuna dönüşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının vatandaşa hizmet etmek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Bizlerin hepimizin maksadı milletimize, halkımıza hizmet etmektir. Çünkü siz değerli hemşehrilerimize hizmet, aynı zamanda Hakk'a hizmettir. Biz bu şiarla hep hareket ettik" dedi.

VATANDAŞLA KÜRTÇE SOHBET ETTİ

Parkın açılışının ardından vatandaşlarla selamlaşan Bakan Şimşek ile bir kadın arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Kadın, Şimşek'e parkta tuvalet yapılması yönündeki talebini iletirken çocuklarının iş bulamadığını da anlattı. Kadının sözlerini dinleyen Şimşek, kendisine Kürtçe yanıt verdi.

"YENİ FABRİKALAR AÇILDIĞINDA GENÇLER İŞ BULABİLECEK"

Kadının çocukları için iş talebine karşılık veren Şimşek, Batman'daki fabrikalara işaret ederek, "Memlekette fabrika çok. Gençlerimiz çalışmak isterse buralarda iş var. Bunun dışında buralarda yeni fabrikalar da açıldığında gençler iş bulabilecek" ifadelerini kullandı.

Şimşek ile vatandaş arasındaki Kürtçe sohbet, programın dikkat çeken anlarından biri oldu.