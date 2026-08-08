Robot Garson Merdivenden Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Robot Garson Merdivenden Düştü

Robot Garson Merdivenden Düştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da bir restoranda çalışan 'Gayretli' adlı robot merdivenlerden düşerek 3 gün izin aldı.

Amasya'da bir restoranda garsonluk yapan robot belirlenen rotasından çıkıp merdivenlerden düştü. 'Gayretli' adlı robotun merdivenden düştüğü görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi. Restoran yetkilileri, çalışma stresi yaşadığını düşündükleri robota 3 gün izin verdi.

İl merkezinde faaliyet gösteren bir restoranda 8 aydır bulunan servis robotu bir anda belirlenen rotasından çıktı. Sağa sola hareket eden robot, restoranın çıkış merdivenlerinden düştü. Çalışanlar ise o anları şaşkınlıkla izledi.

"Robota 3 gün izin verdik"

'Gayretli' adını verdikleri robotun belirlenen komutları uygulayarak masalara servis yaptığını belirten restoran yetkilisi İbrahim Nuri Bağçuvan, "Biz kendisinden çok memnunuz. Lakin geçtiğimiz gün küçük bir problem yaşadık. Görev tanımının dışına çıktı. Robot kendini aşağı attı. Kaçıp gitti. Biz de ne olduğunu anlamadık. Sezon yoğunluğu ve çalışma stresi yaşadığını düşünüyoruz. Robota 3 gün izin verdik" dedi.

"Robot hakları çıkartılsın"

Üretici firmayla temasa geçmeleri sonrası bakımdan geçen robotun tekrar aralarına döndüğüne değinip görüntülerinin sosyal medyada tahmin etmedikleri şekilde çok izlenenler arasında bulunduğunu anlatan Bağçuvan, "Sosyal medyada 'robot hakları çıkartılsın. Bu kadar çok çalıştırmayın. İzin verin. Robotun maaşına zam yapın' şeklinde yorumlarda gördük" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Amasya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Robot Garson Merdivenden Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi
Eskişehir’de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım
Hür Ağbaba’nın para trafiği MASAK raporunda Ağabey Veli Ağbaba’ya gönderilen miktar dudak uçuklattı Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı

17:35
Düğün gününde katil oldu Damat adayı dünyaevi yerine cezaevine girdi
Düğün gününde katil oldu! Damat adayı dünyaevi yerine cezaevine girdi
17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:51
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt’ta
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt'ta
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 18:26:23. #7.12#
SON DAKİKA: Robot Garson Merdivenden Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.