Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda Ryanair'in Agadir uçağını kaçıran kadın bir yolcu, güvenlik bariyerlerini aşarak aprona ulaşmaya çalıştı. Panik yaratan kadın yolcuya güvenlik ekipleri anında müdahale ederken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

İngiltere'deki Manchester Havalimanı'nda yaşanan olay, hem yolcular hem de havalimanı personeline korku dolu anlar yaşattı. Ryanair'in Fas'ın Agadir kentine yapacağı seferi kaçıran bir kadın yolcu, uçağın kapılarının kapanmasının ardından aprona ulaşıp kalkışı durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, güvenlik ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu.

UÇAĞIN ÖNÜNE KOŞTU

Görgü tanıklarının aktardığına göre kadın yolcu, uçağa alınmayacağını öğrenince büyük tepki gösterdi. Güvenlik bariyerlerini aşarak aprona girmeye çalışan yolcuyu havalimanı güvenlik görevlileri ve polis ekipleri durdurarak bölgeden uzaklaştırdı.

KISA SÜRELİ AKSAKLIK YAŞANDI

Olay nedeniyle uçağın kalkışında kısa süreli gecikme yaşanırken, güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından Ryanair uçağı planlanan rotasına doğru havalandı. Olay sırasında yolcuların uçak içinde bekletildiği belirtilirken kadın yolcu uçağın havalanışını camdan izledi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananlar sosyal medyada hızla yayılırken, görüntüler milyonlarca kez izlendi. Videolarda kadının yüksek sesle bağırdığı, uçağın hareket etmesini engellemeye çalıştığı ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiği görülüyor. İngiliz polisi olayla ilgili inceleme başlatırken, kadının gözaltına alındığı bildirildi.

Manchester Havalimanı, Manchester, İngiltere, Fas, Son Dakika

Son Dakika Manchester Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Başka Bir Renk Başka Bir Renk:
    Bunu İngiltere'ye ne diye aldınız ki? Asıl soru bu! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü
Karadeniz’in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı
Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi

17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:41
Trabzonspor’da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
14:05
Salah’a büyük ayıp Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 17:54:47. #7.12#
SON DAKİKA: Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.