Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul'da ortaya çıktı, Galata'da pedal çevirdi - Son Dakika
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Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul'da ortaya çıktı, Galata'da pedal çevirdi

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Bisiklet kullanırken giydiği taytla gündeme geldikten sonra görevden alınan eski Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, “Pedal çevirmeye devam” mesajının ardından bu kez İstanbul sokaklarında ortaya çıktı. Galata Köprüsü’nden Karaköy ve Tophane hattına uzanan sabah sürüşünde görüntülenen Çiçekli, "İstanbul gerçekten bir başka" diyerek tarihi noktalarda pedal çevirdi.

Bisiklet kullanırken giydiği tayt ile gündeme geldikten sonra görevden alınan eski Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, tutkusundan vazgeçmedi. Görev yaptığı dönemde spor ve bisiklet etkinlikleriyle sık sık gündeme gelen Çiçekli, bu kez İstanbul sokaklarında bisiklet sürdü. 

GALATA'DAN KARAKÖY'E PEDAL ÇEVİRDİ

Sabahın erken saatlerinde bisiklet taytını giyip kaskını takarak yola çıkan Çiçekli, İstanbul'un tarihi noktalarını turladı. Galata Köprüsü'nden geçen, İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde pedal çeviren eski vali, daha sonra Karaköy sahil hattı üzerinden Tophane ve Meclis-i Mebusan Caddesi boyunca sürüşünü sürdürdü.

Bisiklet grubuyla birlikte İstanbul sokaklarında ilerleyen Çiçekli'nin enerjik görüntüleri dikkat çekti. Sürüş sırasında kendisini görüntüleyen kameraya da gülümseyerek konuşan Çiçekli, İstanbul'a ilişkin, “İstanbul gerçekten çok güzel, gerçekten bir başka” ifadelerini kullandı.

“ARDAHAN DA ÇOK GÜZELDİ”

Çiçekli, İstanbul'u överken eski görev yeri Ardahan'ı da unutmadı. Eski valinin, “Ardahan da çok güzeldi ama, sayenizde bambaşkaydı” sözleriyle Ardahanlılara da selam göndermesi dikkat çekti.

TAYT TARTIŞMASI MECLİS'E TAŞINMIŞTI

Çiçekli'nin bisiklet tutkusu, Ardahan'da düzenlenen bir bisiklet etkinliğinde giydiği profesyonel bisiklet taytı nedeniyle tartışma konusu olmuştu. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Çiçekli'nin taytlı görüntülerini TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirerek valiyi eleştirmişti. Tartışmanın ardından Çiçekli ise kıyafetinin bisiklet sporu için kullanılan normal bir spor kıyafeti olduğunu savunmuştu.

Çiçekli, kendisinin yelken, kürek ve bisiklet sporcusu olduğunu belirterek, “Üzerimdeki kıyafet spor kıyafetidir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyorum” açıklamasında bulunmuştu. Görevden alınmasının ardından kendisine yöneltilen “Bundan sonra ne yapacaksınız?” sorusuna ise “Pedal çevirmeye devam” yanıtını vermişti.

GÖREVDEN ALINMASI TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

17 Temmuz 2026 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Çiçekli görevden alınırken, karar metninde görevden alınmasına ilişkin herhangi bir gerekçe belirtilmedi. Yerine Ömer Hilmi Yamlı atandı. 

Çiçekli'nin görevden alınması, bisiklet kıyafeti üzerinden yaşanan tartışmanın hemen sonrasında gerçekleşmesi nedeniyle kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. 

Görevden ayrılırken de bisikletçiler tarafından uğurlanan Çiçekli'nin İstanbul'daki yeni sürüşü, daha önce verdiği “Pedal çevirmeye devam” mesajının ardından spora olan ilgisini sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.

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Son Dakika Ardahan Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul'da ortaya çıktı, Galata'da pedal çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erdal Kılıç Erdal Kılıç:
    Ayıp etmişsiniz adam sporcu 2 5 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    BU ADAM KODESTEKİ EKOYU DESTEKLEDİĞİ HERHALİNDEN BELLİ. 4 2 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Spora o kadar uzağız ki (şerefli) medyamız da şoka giriyor insan görünce :) 2 4 Yanıtla
  • Harun Gençtürk Harun Gençtürk:
    sana tayt yakışıyor vali makamı değil sen şimdi dünya turunada çıkarsın 4 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    vali bey yıllardır tayt giyiyor. sporcu kendisi amatör pedalcı 1 3 Yanıtla
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