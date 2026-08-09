Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı - Son Dakika
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Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

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İran lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun kritik olduğu iddialarının ardından Mehr Haber Ajansı tarihsiz bir video yayımladı. Hamaney'in sağlıklı göründüğü görüntüler tartışma yaratırken, videonun geçmişte mi kaydedildiği yoksa yapay zekâ ile mi üretildiği yönünde doğrulanmamış iddialar ortaya atıldı. Görüntülerin tarihinin açıklanmaması soru işaretlerini artırdı.

İsrail basınının İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun kritik olduğu yönündeki haberlerinin ardından İran’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

İran hükümetiyle bağlantılı yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi göründüğü bir video yayımladı. Ancak ajans, görüntülerin hangi tarihte kaydedildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Mehr’in Hamaney'e ait görüntüleri ilk kez yayımlaması, dini liderin sağlık durumu ve nerede bulunduğuna ilişkin iddialara yanıt verme girişimi olarak değerlendirildi.

İSRAİL BASINI “DURUMU SON DERECE KRİTİK” İDDİASINDA BULUNDU

İsrail basını cuma günü yayımladığı haberlerde Hamaney'in sağlık durumunun “son derece kritik” olduğunu ileri sürdü.

Söz konusu haberler, uzun süredir kamuoyu karşısına çıkmayan İran liderinin sağlık durumu ve bulunduğu yere ilişkin tartışmaları yeniden artırdı.

Mücteba Hamaney, babası Ayetullah Ali Hamaney'in 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in ortak askeri saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından kısa süre içerisinde İran’ın yeni dini lideri olmuştu.

GÖREVE GELDİĞİNDEN BU YANA KAMUOYU KARŞISINA ÇIKMADI

Habere göre Mücteba Hamaney, dini liderlik görevini üstlenmesinin ardından kamuoyu karşısına çıkmadı ve mesajlarını yalnızca yazılı açıklamalar aracılığıyla iletti.

Bazı haberlerde Hamaney'in saldırılarda yaralandığı ve o tarihten bu yana İranlı üst düzey yetkililerle aracılar üzerinden iletişim kurduğu öne sürüldü.

İran yönetimi ise Hamaney'in yaralarının yüzeysel olduğunu savundu. İranlı yetkililer ayrıca dini liderin önemli kararları denetlemeyi ve talimat vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

PEZEŞKİYAN: DOĞRUDAN İLETİŞİM ÇOK ZOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın devlet televizyonuna verdiği röportajda Hamaney ile doğrudan iletişim kurmanın şu anda “çok zor” olduğunu söylemesi de tartışmaları artırdı.

Hamaney'in canlı bir şekilde kamuoyu karşısına çıkmaması veya doğrudan halka hitap etmemesi, sağlık durumu ve ülkeyi yönetme kapasitesine ilişkin iddiaların devam etmesine neden oldu.

Batılı ve İran muhalefetiyle bağlantılı kaynaklar, Khamenei’nin ciddi şekilde yaralandığını, bu nedenle yazılı açıklamalar ve aracılar üzerinden iletişim kurduğunu ileri sürdü.

“İRAN’DA DEĞİL” İDDİASI

Suudi Arabistan merkezli Al Hadath, temmuz ayında İsrailli bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde Khamenei’nin “İran’da olmadığını” öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump da daha sonra Fox News’e yaptığı açıklamada İran’ın üst düzey askeri liderliğinin ortadan kaldırıldığını savunarak Khamenei’nin askeri operasyonların ardından büyük ölçüde etkisiz hale geldiğini iddia etti.

PEZEŞKİYAN’IN GİZLİ GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Iran International ise Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Tahran’da açıklanmayan bir noktaya götürülerek kendisine Mojtaba Khamenei olarak tanıtılan bir kişiyle kısa süreli görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Haberde Pezeşkiyan’ın koyu renkli ve camları karartılmış bir aracın arka koltuğuna götürüldüğü, Khamenei olarak tanıtılan kişinin de araçta bulunduğu iddia edildi.

Güvenlik önlemleri nedeniyle iki ismin birbirini görmesine ve el sıkışmasına izin verilmediği, görüşmenin yalnızca sesli şekilde gerçekleştiği ileri sürüldü.

Iran International, Pezeşkiyan’ın daha sonra görüşme sırasında duyduğu sesin gerçekten Mojtaba Khamenei’ye ait olup olmadığını sorguladığını da iddia etti.

TARİHSİZ VİDEO TARTIŞMALARI BİTİRMEDİ

Mehr Haber Ajansı’nın yayımladığı görüntülerde Khamenei’nin sağlık durumunun iyi olduğu görülse de videonun kayıt tarihinin açıklanmaması, mevcut sağlık durumuna ilişkin tartışmaları tamamen ortadan kaldırmadı.

İranlı yetkililer Khamenei’nin görevini sürdürdüğünü belirtirken, canlı bir kamuoyu görünümünün bulunmaması nedeniyle sağlık durumu ve nerede olduğuna ilişkin iddialar devam ediyor.

İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika İran Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Böyle yaşaya yaşaya onun bunun altında ezildiler işte onlarca yıldır. 0 0 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    Allah CC onu korusun, muhafaza, muvaffak etsin inşallah. 0 0 Yanıtla
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