Dere yatağına uçan otomobil hurdaya döndü

Van'da feci kazada kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan bir kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dere yatağına uçan otomobilde bulunanlardan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra İpekyolu ve Tuşba itfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler dere yatağına uçan otomobilin bulunduğu noktada çalışma başlattı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Otomobilin hangi nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına uçtuğu henüz bilinmiyor. Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.