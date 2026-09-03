Sürücülerin canını sıkacak haber! Akaryakıta peş peşe zam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sürücülerin canını sıkacak haber! Akaryakıta peş peşe zam

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe zam beklentileri sürüyor. Motorinin litre fiyatına 8,24 TL’lik artış beklenirken, benzinde de 2,47 TL’lik zam beklentisi oluştu. Artışların kesinleşmesi halinde yeni fiyatlar 4 Eylül Cuma günü itibarıyla pompa tabelalarına yansıyacak.

Akaryakıt fiyatlarında eylül ayıyla birlikte peş peşe artış haberleri gelmeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren gelmesi beklenen 8,24 liralık dev zammın ardından, benzin fiyatları için de 2,47 liralık artış beklentisi oluştu. 

BENZİN ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Tüpraş fiyat formülasyonu üzerinden yapılan hesaplamalarda benzinin litre fiyatında KDV dâhil 3,29 liralık bir artış öngörüldü. Dağıtım ve pompa fiyatlandırması ayarlamalarının ardından, sürücülere yansıyacak net zammın litre başına 2,47 TL olması bekleniyor. İlgili fiyat değişikliğinin 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 00.01’den itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Nihai tutarlar, dağıtım şirketlerine ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebilecek.

ZAM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Öngörülen 2,47 liralık artışın pompalara tam olarak yansıması durumunda, büyükşehirlerdeki tahmini yeni benzin litre fiyatları şu şekilde şekillenecek:

  • İstanbul Avrupa 74,35 TL - 76,82 TL
  • İstanbul Anadolu 74,21 TL - 76,68 TL
  • Ankara 75,33 TL - 77,80 TL
  • İzmir 75,62 TL - 78,09 TL

MOTORİNE 8,24 LİRALIK DEV ZAM BEKLENİYOR

Benzindeki fiyat artışı beklentisi, motorine yönelik tarihi zam haberinin hemen arkasından geldi. 4 Eylül Cuma gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 8,24 TL zam yapılması bekleniyor. Bu artışın tabelalara aynen yansıması halinde, motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir’de 90 lirayı, İstanbul’da ise 89 lirayı aşarak yeni bir rekor kıracak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları; Akdeniz piyasasında açıklanan işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanıyor. Elde edilen rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) ile dağıtım şirketleri ve istasyonların kâr payları eklenerek nihai pompa fiyatı oluşturuluyor.

Ekonomi, Eylül, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürücülerin canını sıkacak haber! Akaryakıta peş peşe zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda saldırıya uğradı Günler sonra hastaneden acı haber geldi Metroda saldırıya uğradı! Günler sonra hastaneden acı haber geldi
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Belçika’da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası
İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı
Sultanbeyli’de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı
Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar Görümcesinin düğününe katılmayan Fahriye Evcen’den manidar paylaşımlar
Trabzonspor’dan Richarlison bombası Trabzonspor'dan Richarlison bombası
Üsküdar Belediyesi’ne yeni operasyon: Başkan Yardımcıları gözaltına alındı Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyon: Başkan Yardımcıları gözaltına alındı
Cemal Enginyurt’un danışmanının ifadesi ortaya çıktı Geceleri “burs“ diye gönderilen paralar... Cemal Enginyurt'un danışmanının ifadesi ortaya çıktı! Geceleri "burs" diye gönderilen paralar...

13:54
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:48
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen’den açıklama geldi
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi
13:36
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
13:13
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:57
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’a bıraktığı paraya bakın Vazgeçtiği rakam olay
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay
12:49
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 14:34:17. #7.13#
SON DAKİKA: Sürücülerin canını sıkacak haber! Akaryakıta peş peşe zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement