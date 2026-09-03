Gaziantep'te kayıp ihbarı verilen şahıs hastane bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te kayıp ihbarı verilen şahıs hastane bahçesinde ölü bulundu

Gaziantep\'te kayıp ihbarı verilen şahıs hastane bahçesinde ölü bulundu
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Gaziantep Şehir Hastanesi bahçesindeki çalılıklarda bir kişinin ölü bulunması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan kontrollerde ölü şahsın, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan S.O. (46) olduğu belirlendi.

Gaziantep'te şehir hastanesinin bahçesindeki çalılıkların arasında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede ölen kişinin, ailesinin hakkında kayıp ihbarında bulunduğu S.O. (46) olduğu tespit edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde bulunan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi.

ÇALILIKLARDAN GELEN KOKU ÜZERİNE FARK ETTİLER

Hastane bahçesindeki çalılıkların bulunduğu bölgeden yoğun koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu hastane yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde çalılıkların arasında bir kişinin cansız bedeniyle karşılaşıldı.

BAKIN KİM ÇIKTI

    Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerde, cansız bedenin ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 46 yaşındaki S.O.'ya ait olduğu belirlendi.

    ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

    S.O.'nun nasıl hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kaynak: İHA

    Şehir Hastanesi, Gaziantep, 3. Sayfa, Hastane, Olaylar, Son Dakika

    Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kayıp ihbarı verilen şahıs hastane bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

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    SON DAKİKA: Gaziantep'te kayıp ihbarı verilen şahıs hastane bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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