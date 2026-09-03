Hadise’den Konserde Sürpriz Hareket! Sahneden İnip Hayranını Öptü - Son Dakika
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Hadise’den Konserde Sürpriz Hareket! Sahneden İnip Hayranını Öptü

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Hadise, 2 Eylül 2026’da Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konseri sırasında ağlayan, yürüme güçlüğü çeken engelli bir hayranını fark ederek performansına ara verdi. Sahneden inen sanatçı, genç hayranına sarıldı, birlikte fotoğraf çektirdi ve “Beni öp” ricasını da geri çevirmedi.

Hadise, 2 Eylül 2026 tarihinde Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Kapalı gişe gerçekleşen konser sırasında şarkısını seslendiren sanatçı, seyirciler arasında yürüme güçlüğü çeken engelli bir genci fark etti.

Gencin ağladığını gören Hadise, şarkısını söylemeyi bırakarak sahneden aşağı indi ve hayranının yanına gitti.

GENÇ HAYRANINA SARILDI

Genç hayranıyla yakından ilgilenen Hadise, ona sarıldı. Ardından hayranıyla birlikte fotoğraf çektiren sanatçı, gencin “Beni öp” ricasını da geri çevirmedi.

Hadise, genç hayranını yanağından öptü. Yaşanan bu anlarda konser alanındaki izleyiciler de sanatçı ve genç hayranın etrafında toplanan duygusal ana tanıklık etti.

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Son Dakika Magazin Hadise’den Konserde Sürpriz Hareket! Sahneden İnip Hayranını Öptü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hadise’den Konserde Sürpriz Hareket! Sahneden İnip Hayranını Öptü - Son Dakika
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