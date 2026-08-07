Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim - Son Dakika
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Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim

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Pentagon, UFO ve tanımlanamayan hava fenomenlerine (UAP) ilişkin gizliliği kaldırılan belgelerin 5. grubunu kamuoyuna açtı. Toplam 41 dosyalık materyalde video, fotoğraf ve resmi raporlar yer alırken, Eylül 2021'de Umman Körfezi'ndeki bir tatbikat sırasında yaklaşık 25 UAP vakasının görüldüğü belirtildi. CENTCOM'un 2025'e ait bir başka kaydında ise Orta Doğu'da tanımlanamayan bir cismin hızla ilerlediği görüntüler yer aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" ile ilgili yeni video ve görüntülerin de bulunduğu 5. grup belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan 41 dosyalık materyalde, Eylül 2021'de Umman Körfezi'nde gerçekleştirilen bir tatbikat sırasında yaklaşık 25 UAP vakasının görüldüğünü belirten rapor da yer aldı.

PENTAGON 41 DOSYALIK YENİ MATERYAL YAYIMLADI

CBS News'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda UAP ve UFO'larla ilgili devlet dosyalarının gizlilik derecelerinin kaldırılması ve kamuoyuna sunulması kapsamında Pentagon yeni belgeler yayımladı.

Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! <a class='keyword-sd' href='/orta-dogu/' title='Orta Doğu'>Orta Doğu</a>'da gizemli cisim

Bu kapsamda "5. parti" olarak yayımlanan toplam 41 dosyalık materyalin içerisinde belgeler, videolar ve resimler yer aldı.

UMMAN KÖRFEZİ'NDE YAKLAŞIK 25 UAP VAKASI

Yayımlanan belgelerden birinde, Eylül 2021'de Umman Körfezi üzerinde kaydedilen videolarda tanımlanamayan hava fenomenleri görülüyor.

Görüntülere ilişkin raporda ise Umman Körfezi'nde gerçekleştirilen bir tatbikat sırasında yaklaşık 25 UAP vakasının görüldüğü belirtiliyor.

Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim

ORTA DOĞU'DA TANIMLANAMAYAN CİSİM KAMERADA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından iletilen 2025'e ait bir başka videoda ise Orta Doğu'daki kalabalık bir bölgenin görüntüleri yer alıyor.

Videoda tanımlanamayan bir cismin ekran boyunca hızla ilerlediği görülüyor.

Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim

TRUMP TALİMAT VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında ilgili bakanlıklar ve kurumlara uzaylılar ve UFO'larla ilgili dosyaları tespit edip yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıklamıştı.

Trump'ın açıklamasının ardından UFO ve UAP'larla ilgili devlet kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasına yönelik süreç başladı.

Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim

İLK BELGELER 8 MAYIS'TA PAYLAŞILDI

Pentagon, UFO ve UAP'lar hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşmıştı.

Pentagon'un "war.gov/UFO/" adresinden erişime açtığı belgelerde onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar da bulunuyor.

Son yayımlanan 5. grup belgelerle birlikte kamuoyuna sunulan UFO ve UAP kayıtlarına yenileri eklenirken, Umman Körfezi'ndeki tatbikat sırasında yaklaşık 25 UAP vakasının görüldüğüne ilişkin rapor yeni belgelerin dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Yakında bu topraklara yeni bi mesih veya tanrı indirseler şaşırmayın 1 0 Yanıtla
  • Salih Akinci Salih Akinci:
    yani galaksiler arası yolculuklar yapıp ve o yolculuğu yapabilecek tekniğe sahip olacaklar . ve sadece bizi gizli gizli rötgenleyip , Amerikan jetlerinden kaçacaklar. buna inanan var mı bu gezegende acaba? 0 0 Yanıtla
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