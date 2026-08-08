Adana'da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir kadın, uzun süredir birlikte olduğu erkek tarafından uğradığı şiddeti kanıtlayarak yargıya başvurdu. Darp anlarına ait güvenlik kamerası kayıtlarıyla savcılığın yolunu tutan mağdur kadın, adalet talebinde bulundu.

YILLARCA SÜREN ŞİDDETİ KAMERA KAYITLARIYLA BELGELEDİ

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşayan S.M. ile V.B. arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik kısa sürede kavgaya dönüştü. V.B. isimli erkeğin kendisini sistematik olarak darbettiğini belirten S.M., 2024 ve 2025 yıllarında maruz kaldığı şiddet anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak savcılık dosyasına sundu.

1 AY SÜREYLE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINDI

Sunulan dehşet verici görüntülerin ardından harekete geçen adli makamlar, V.B. hakkında 1 ay süreli uzaklaştırma kararı verdi. Yaşadığı dehşet anlarını sosyal medyada da paylaşan talihsiz kadın, yetkililere seslenerek yardım istedi.

Görüntülerde; V.B.’nin çaresiz kadını saçından tutarak yerde sürüklediği ve acımasızca darbettiği anlar net bir şekilde yer aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.