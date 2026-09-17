Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması - Son Dakika
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Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması

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Canlı yayında olay sözler! Mbappe\'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması
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Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Elche karşısındaki performansının ardından İspanya'dan dikkat çeken yorumlar geldi. İspanyol yorumcu Paco Gonzalez, milli futbolcu için "Arda Güler, Kylian Mbappe ve diğer herkesten daha yetenekli bir oyuncu. Real Madrid'in tartışmasız en iyi orta saha oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, LaLiga'nın 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Elche'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada Arda Güler'in kullandığı frikikte top direğe, ardından kaleci Dituro'ya çarparak ağlara gitti. Gol, kaleci Dituro'ya yazıldı.

Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması

ARDA GÜLER FORMUNU YÜKSELTİYOR

20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek toplam 4 gole katkı sağladı. Arda Güler'in performansı İspanyol basınında da geniş yer buldu. Elche karşılaşmasının ardından Diario AS, milli futbolcunun Real Madrid için vazgeçilmez olduğunu yazdı.

Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması

"MBAPPE VE DİĞER HERKESTEN DAHA YETENEKLİ"

Arda Güler hakkında en dikkat çeken değerlendirmelerden biri ise Cadena COPE yorumcusu Paco Gonzalez'den geldi. Gonzalez, "Arda Güler, Kylian Mbappe ve diğer herkesten daha yetenekli bir oyuncu. Real Madrid'in tartışmasız en iyi orta saha oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması

DERBİDE ANAHTAR ROL VURGUSU

Gonzalez ayrıca Arda Güler'in pazar günü Riyad Air Metropolitano'da oynanacak derbi karşılaşmasında anahtar rol üstlenebileceğini belirtti.

Kylian MbappeReal MadridArda GülerİspanyaSözlerElcheSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Her gün reklam performansını gördük :))) 0 4 Yanıtla
  • Cosdan Cosdan:
    tartışmasız mbappe bir dünya yıldızı.ama bizim ardamızda o yolda daha değil ama.elche maçını mbappe çözdü 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması - Son Dakika
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