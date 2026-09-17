Boğaz ağrısıyla acile giden hastada şaşırtan teşhis: Ses tellerinin arkasında canlı sülük - Son Dakika
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Boğaz ağrısıyla acile giden hastada şaşırtan teşhis: Ses tellerinin arkasında canlı sülük

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Çorum'da bir hasta, iki haftadır süren yutma güçlüğü ve solunum sıkıntısı nedeniyle acil servise başvurdu. Muayenede, alt yutağın arka duvarına yapışmış ve kanamaya yol açan canlı bir sülük bulundu. Uzman doktor Ömer Gönen'in genel anesteziyle yaptığı operasyonla sülük çıkarıldı, hasta bir gün sonra taburcu edildi. Hastanın üç hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiği öğrenildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın boğazından ameliyatla canlı sülük çıkarıldı.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, acil servise şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle bir hasta başvurdu.

SES TELLERİNİN ARKASINDA BULUNDU

İlk incelemede akciğerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan hastanın detaylı muayenesinde, ses tellerinin arka kısmı üzerinde alt yutağın arka duvarına yapışmış vaziyette kanamaya neden olan canlı bir sülük tespit edildi.

Soluk borusuna kaçması ve ciddi kanama riski nedeniyle genel anesteziyle ameliyata alınan hastanın boğazındaki sülük, uzman doktor Ömer Gönen tarafından operasyonla tutunduğu bölgeden çıkarıldı.

Kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri sona eren hasta, operasyondan bir gün sonra taburcu edildi.

KÖY ÇEŞMESİNDEN SU İÇTİKTEN SONRA ŞİKAYETLER BAŞLADI

Açıklamada hastanın, operasyondan yaklaşık 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiğini, son 2 haftadır giderek artan yutkunma güçlüğü ve şiddetli solunum sıkıntısı yaşadığını söylediği aktarıldı.

DOKTORDAN VATANDAŞLARA UYARI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal alanlarda ve arazide kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA
Acil ServisAmeliyatHastaneÇorumSon Dakika

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