Vicdansızlığın böylesi! Küçük kızın gözleri önünde saldırdılar

Kahramanmaraş'ta bir kuaför salonunda yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Afşin ilçesine bağlı Dedebaba Mahallesi'nde meydana geldi.

SAÇ KESİMİNİ BEĞENMEDİ, YAKINLARIYLA SALONA GELDİ

İddiaya göre saç kesimini beğenmeyen bir müşteri, öğle saatlerinde yakınlarıyla birlikte kuaför salonuna geldi. Burada yaşanan gerginlik kısa sürede büyüdü. 6 kadın, işletme sahibi D.M.'ye küçük kız çocuğunun yanında saldırdı.

KÜÇÜK KIZIN YANINDA SALDIRDILAR

Yaşananların ardından D.M., kendisine hakaret ve tehditlerde bulunulduğunu söyledi. İş yerindeki malzemelerin de zarar gördüğünü belirten kadın, 6 kişi tarafından darbedildiğini ifade etti.

6 KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kuaför salonunun sahibi D.M., N.Y., F.G., A.Ş. ve D.M. ile iki kişi hakkında daha şikayetçi oldu. Salonda yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.