Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur\'dan ilk açıklama

Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Aralarında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 3'ü yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur ise Notbir'e konuşarak soruşturmaya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

"AKŞAM İSTANBUL'A DÖNECEĞİM VE İFADE VERECEĞİM"

Uğur, FETÖ'cüler tarafından hakkında kirli bilgi ve dezenformasyon yayıldığını öne sürerken, savcıların kendisini ifadeye çağırmasını normal karşıladığını söyledi.

Hasan Atilla Uğur açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Günlerden beri FETÖ'cüler tarafından o kadar çok kirli bilgi yayılıyor ve dezenformasyon yapılıyor ki savcıların beni çağırması çok normal. Şu anda şehir dışındayım, akşam İstanbul'a döneceğim ve ifade vereceğim. Benimle birlikte koğuş arkadaşım Hasan Ataman Yıldırım'la ilgili de bir işlem yapılmış. Savcıların beni ifadeye çağırmasının çok doğal olduğunu düşünüyorum, son derece normal. Benim hiçbir şüphem yok. O gün de bildiklerimizi anlatmıştık, bugün de gidip ne biliyorsak anlatacağız."

KRİTİK İSİMLER MERCEK ALTINDA

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinde görev yapan yargı mensupları ile aynı koğuşu paylaştığı isimler mercek altına alındı.

Yürütülen incelemeler doğrultusunda olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

GÜRLEK: HİÇBİR ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ KARANLIKTA BIRAKMAYACAĞIZ

Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız" dedi.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında bugün; olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir."

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü YAKALANDI

Gürlek, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, Kıbrıs'ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli sürecin ise devam ettiğini bildirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir.

Aradan geçen süre ne olursa olsun; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."