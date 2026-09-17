Bakan Çiftçi'den tarihi açıklama! Eski bakan Namık Gedik'in naaşı Anıt Mezar'a taşınacak - Son Dakika
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Bakan Çiftçi'den tarihi açıklama! Eski bakan Namık Gedik'in naaşı Anıt Mezar'a taşınacak

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamlarının 65'inci yıl dönümü programında konuştu. Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ilk günlerinde hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilerek defnedilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da düzenlenen "Merhum Başbakan Adnan Menderes ve Arkadaşlarını Anma Programı"na katıldı. Bakan Çiftçi, programdaki konuşmasını sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

"NAKLEDİLEREK DEFNEDİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR"

Konuşmasında önemli bir açıklamaya imza atan Çiftçi, "Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının, Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

Çiftçi, "Şehitlerimizin aziz hatırasına gösterdiği bu büyük vefa dolayısıyla muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DARBECİLER ONUN ÖLÜMÜNÜ SÖZDE İNTİHAR OLARAK DUYURDULAR"

Gedik'in darbenin ilk günlerinde hayatını kaybettiğini hatırlatan Çiftçi, resmî anlatıyı kabul etmediklerini vurguladı.

Çiftçi, "Darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyoruz" diyerek Gedik'i "27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi" olarak andıklarını söyledi.

"MİLLETİN İRADESİ SİLAHLARIN GÖLGESİNDE GASP EDİLDİ"

27 Mayıs 1960 darbesini değerlendiren Çiftçi, "Milletimizin iradesi silahların gölgesinde gasp edilmiş, milletin seçtiği başbakan ve bakanlar esir alınmış, hukuk darbecilerin kurduğu intikam düzeninin aracına dönüştürülmüştür" dedi.

Yassıada sürecine değinen Çiftçi, "Ardından Yassıada'da milletimizin vicdanında hiçbir zaman karşılık bulmayan bir yargılama süreci de işletildi" ifadelerini kullandı.

Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın 16 Eylül 1961'de, Adnan Menderes'in ise 17 Eylül 1961'de idam edildiğini hatırlatan Çiftçi, "Darağacına gönderilen üç devlet adamıydı. Fakat aslında asıl hesaplaşma milletin iradesiyleydi" dedi.

"BU MİLLETİN HAFIZASINI İDAM EDEMEZSİNİZ"

Konuşmasının dikkat çeken bölümünde Çiftçi şunları söyledi:

"Onlar zannettiler ki Menderes'i, Zorlu'yu, Polatkan'ı ortadan kaldırınca bu irade de ortadan kalkacak. Oysa bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi darağacına çekemezsiniz. Bu milletin hafızasını idam edemezsiniz."

Çiftçi, "Biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar, vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Evet, kurtulamadılar. Milletin vicdanından da, tarihin hükmünden de kurtulamadılar" diye konuştu.

"27 MAYIS'TAN 15 TEMMUZ'A UZANAN VESAYET ZİNCİRİ"

Türkiye'nin darbeler tarihine işaret eden Çiftçi, "27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'den 28 Şubat'a, 27 Nisan muhtırasından 15 Temmuz'a uzanan süreçte vesayet zihniyeti farklı biçimlerde tezahür etti" dedi.

15 Temmuz gecesi milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indiğini belirten Çiftçi, milletin "tankların karşısına dikilerek bu vesayet zincirine tarihi bir kıyamla dur dediğini" ifade etti.

Çiftçi, konuşmasında ayrıca Necip Fazıl Kısakürek'in Menderes için yazdığı "Zeybeğin Ölümü" şiirinden dizeler okudu.

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    Yorumlar (2)

  • caps lock caps lock:
    Şuan gerçekten çok önemliydi. 0 1 Yanıtla
  • Şener Turan Şener Turan:
    Boş işler ulke yangın yeri adamın derdine bak 0 1 Yanıtla
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