İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi! 20 bin asker detayı dikkat çekti - Son Dakika
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İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi! 20 bin asker detayı dikkat çekti

İsrail\'in uykularını kaçıran Türk hamlesi! 20 bin asker detayı dikkat çekti
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İsrail basını, Türkiye’nin Suriye’de askeri, ekonomik ve siyasi etkisini artırdığını yazdı. Maariv gazetesi, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında 20 binden fazla asker ve güvenlik personeli bulundurduğunu iddia ederken, Ankara’nın Şam yönetimiyle savunma, ticaret, enerji, ulaşım, altyapı ve yatırım alanlarında geliştirdiği iş birlikleriyle bölgede yeni bir güç dengesi oluşturduğunu savundu.

Türkiye’nin Orta Doğu ve Akdeniz’de attığı adımlar İsrail basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye’nin bölgedeki ağırlığının giderek daha fazla hissedildiğini savunarak Ankara’nın Suriye politikasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“İsrail’i endişelendiren Türk hamlesi” başlığıyla yayımlanan haberde, Türkiye’nin Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’de oluşan boşluğu doldurduğu ve ülkenin en etkili askeri, ekonomik ve siyasi güçlerinden biri haline geldiği ileri sürüldü.

20 BİNDEN FAZLA ASKER İDDİASI

Maariv, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında 20 binden fazla asker ve güvenlik personeli bulundurduğunu iddia etti. Gazete, bu güçlerin lojistik imkanlar, hava desteği, gelişmiş askeri ekipman ve füze savunma sistemleriyle desteklendiğini öne sürdü.

Haberde, Türkiye ile Suriye arasında Ağustos 2025’te imzalanan askeri iş birliği anlaşmasının da bu yapılanmanın önemli adımlarından biri olduğu belirtildi. Söz konusu anlaşmanın terörle mücadele, mayın temizleme, siber savunma, askeri mühendislik ve lojistik alanlarındaki iş birliğini kapsadığı ifade edildi.

“ANKARA, KAPSAMLI BİR ORTAKLIK KURMAYA HAZIRLANIYOR”

Star gazetesinde yer alan habere göre İsrail basını, Türkiye’nin Suriye ordusunun yeniden yapılandırılmasında da aktif rol aldığını öne sürdü. Haberde, Türk askeri danışmanların Suriye ordusunun komuta yapısı ve savaş doktrininin oluşturulmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Türk askeri heyetlerinin Şam’daki Savunma Bakanlığı yetkilileriyle düzenli görüşmeler gerçekleştirdiğini yazan Maariv, Ankara’nın planların uygulanmasını takip etmek amacıyla Şam’a askeri ataşe atadığını da aktardı.

Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğinin yalnızca askeri alanla sınırlı olmadığına dikkat çeken gazete, Ankara ve Şam’ın ticaret, enerji, ulaşım, altyapı ve yatırım alanlarında kapsamlı bir ortaklık kurmaya hazırlandığını iddia etti.

“YENİ BİR GÜÇ DENGESİ KURULUYOR”

Maariv, Ankara’nın ordu, ekonomi, enerji, ulaşım, eğitim ve diplomasi alanlarında kurduğu bağlantılarla Suriye’nin yeniden yapılanmasında merkezi aktörlerden biri haline geldiğini savundu.

Haberde Türkiye’nin artan etkisinin bölgesel dengeler üzerindeki olası sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeye yer verildi:

“Bu durum, Türkiye’nin İran’ın bölgede bıraktığı etkinin önemli bölümünü doldurması ve Suriye üzerinden yeni bir bölgesel eksen oluşturması ihtimalini de beraberinde getiriyor.”

İsrail basını, Türkiye’nin Suriye’deki varlığının yalnızca askeri yapılanmayla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Suriye’de yalnızca yeni bir ordu değil, Türkiye’nin askeri gücü, ekonomisi ve bölgesel bağlantılarıyla desteklenen yeni bir güç dengesi kuruluyor.”

Türkiye, Suriye, İsrail, Enerji, Ankara, Güncel, Şam, Son Dakika

Son Dakika İsrail İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi! 20 bin asker detayı dikkat çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 2009kilic 2009kilic:
    bu haberi yamak icin saray nerdi potron 11 2 Yanıtla
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