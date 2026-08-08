Adıyamanlı Doğan ailesi için süreç başlatıldı! Bakan Göktaş'tan açıklama var - Son Dakika
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Adıyamanlı Doğan ailesi için süreç başlatıldı! Bakan Göktaş'tan açıklama var

Adıyamanlı Doğan ailesi için süreç başlatıldı! Bakan Göktaş\'tan açıklama var
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan Adıyamanlı Doğan ailesiyle ilgili beklenen adımı attı. Bakan Göktaş, "Ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacağı yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan ve ailecek yaptıkları Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyada ilgi gören Doğan ailesi için, "aile danışmanlığı" sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı paylaşımda, Adıyamanlı Doğan ailesinin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessümün herkese umut olduğunu belirtti.

"HER AŞAMAYI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Ailenin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacağı yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz. 

Çünkü bizim için mesele yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil, bir ailenin güçlenmesine, çocuklarımızın güvenle büyümesine ve geleceğe umutla bakmasına eşlik etmek. Devletimizin şefkat eli ailemizin üzerinde biz de güzel kızlarımızın yanında olmaya, yüzlerindeki gülümsemeyi çoğaltmaya devam edeceğiz."

Adıyamanlı Doğan ailesi için süreç başlatıldı! Bakan Göktaş'tan açıklama var
Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyamanlı Doğan ailesi için süreç başlatıldı! Bakan Göktaş'tan açıklama var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Turgut Murat Turgut:
    Kriz oluştuktan sonra "destek olacağız" açıklaması yapmak basittir. Asıl sorumluluk, yetkisiz teslimatlara, şifre skandallarına ve bu idari laçkalığa sebep olan zincirin hesabını sormakta ve sistemi düzeltmektedir. 2 0 Yanıtla
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