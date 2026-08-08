Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu - Son Dakika
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Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

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Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan vapurda yaşlı bir kadın, şort giydiği gerekçesiyle genç bir kadınla tartışmaya başladı. Genç kadına hakaret eden yaşlı kadın, tartışmanın büyümesi üzerine elindeki bastonla genç kadının bacağına vurdu. Vapurdaki yolcuların gözü önünde yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş- Üsküdar seferini yapan vapurda yolculuk sırasında yaşlı bir kadın ile genç kadın arasında kıyafeti nedeniyle tartışma yaşandı.

Paylaşılan bilgilere göre yaşlı kadın, şort giyen genç kadına yönelik sözler sarf ederek tepki gösterdi. Taraflar arasındaki sözlü tartışma bir süre devam etti.

BASTONUYLA BACAĞINA VURDU

Olaya ilişkin görüntülerde yaşlı kadının genç kadının bulunduğu bölümde ayakta durduğu ve tartışmanın sürdüğü görülüyor. Tartışmanın ilerleyen anlarında ise yaşlı kadın elindeki bastonla genç kadının bacağına vuruyor.

Genç kadının ise olay sırasında oturduğu yerden yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görülüyor.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde taraflar arasındaki tartışmanın vapurun yolcu bölümünde devam ettiği görülüyor. Görüntüler, yaşlı kadının genç kadına fiziksel müdahalede bulunduğu anları da ortaya koyuyor.

Cep Telefonu, Beşiktaş, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Vapur Seferleri Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Abdullah Şimşek Abdullah Şimşek:
    Çok iyi etmiş eline koluna sağlık teyzem:) 101 33 Yanıtla
  • Hasan null Hasan null:
    Helal olsun teyzeye. Eli öpülmeli 84 30 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Bu haber uygulaması insanın başını belaya sokar :) 14 12
  • Ismail Caliskan Ismail Caliskan:
    Sikayetci olunmalı soruşturma baslatilmali kimse kimseye karisamaz 35 76 Yanıtla
    İsmail Hayat İsmail Hayat:
    Böyle bir Hanımla evlenirsin artık. ?? 31 15
    Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    yaaa maksat gerçek haberlerin ustunu ortmek.. ama bak sana cevap veren diger kişiye "bu hanımla evlenirsin artık" demiş.. hee zaten kendi eşi ile öle evlenmişki biliyo amcam 1 2
  • Ennağı Çelik Ennağı Çelik:
    Helal olsun teyzeme toplum içerisinde insanlar giyim kusamina dikkat edecek özgürlük var diye bu kadar serbest olunmamali 45 19 Yanıtla
  • Ahmet Kaya Ahmet Kaya:
    Helal olsun teyze tebrik ederim 27 15 Yanıtla
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SON DAKİKA: Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu - Son Dakika
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