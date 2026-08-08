5 yıllık kabusu anlattı: Beni fuhşa zorluyor, kabul etmeyince dövüyordu

Adana'da yaşayan 28 yaşındaki S.M., 5 yıldır birlikte yaşadığı kişinin kendisine uzun süredir sistematik şiddet uyguladığını iddia etti.

S.M., birlikte yaşadığı kişinin kendisini para kazanmadığı gerekçesiyle darbettiğini öne sürdü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde de genç kadının şiddete maruz kaldığı anlar yer aldı.

Yaşadıklarının ardından savcılığa giden S.M., birlikte yaşadığı kişiden şikayetçi oldu. Şahıs hakkında 5 Eylül tarihine kadar uzaklaştırma kararı verildi.

"BENİ ZORLA FUHŞA ZORLUYOR"

Uzun süredir şiddete maruz kaldığını ileri süren S.M., birlikte yaşadığı kişinin kendisini fuhşa da zorladığını iddia etti.

S.M., "Beni kandırdı, her gün dövüyor. Beni zorla fuhşa zorluyor. Kardeşini bile benimle ilişkiye girmesi için zorladı. Otelde çalışıyordum, orada bana vurup darp etti. O anların kamera kayıtları da var" dedi.

"KIZIM DÜNYAYA GELDİ AMA KİMLİĞİ BİLE YOK"

S.M., birlikte yaşadığı kişinin kendisini sürekli başka erkeklerle görüşmeye zorladığını da öne sürdü.

Genç kadın, "Sürekli başkalarıyla görüşmem için zorluyordu. Görüşmediğim için beni dövüyordu. Ben evden kaçtım. 5 yıldır birlikte yaşıyoruz. Kızım dünyaya geldi ama kimliği bile yok" ifadelerini kullandı.

"HEM PARAMI ALIYOR HEM DE BENİ DÖVÜYORDU"

Ekonomik baskıya da maruz kaldığını iddia eden S.M., çalışarak kazandığı parayı birlikte yaşadığı kişiye vermek zorunda kaldığını söyledi.

S.M., yaşadıklarını, "Git para getir diyor. 'Para getirmezsen bu eve gelme' diyor. Beni fuhşa zorluyordu ama ben yapmıyordum. Gidip tekstilde çalışıyordum. Çalışıp kazandığım parayı ona veriyordum. Hem paramı alıyor hem de beni dövüyordu" sözleriyle anlattı.

"ÇOK KORKTUĞUM İÇİN İŞE GİTTİM"

Genç kadın, doğum yaptıktan kısa süre sonra da çalışmaya zorlandığını ileri sürdü.

S.M., "Kızım dünyaya geldi. Ben hastanedeydim ama beni zorla işe gönderdi. Çok korktuğum için işe gittim. Daha önce kameralara yansıyan görüntüler de var. Saçımdan tuttu ve beni merdivenlere attı" diye konuştu.

S.M.'nin şikayetinin ardından birlikte yaşadığı kişi hakkında 5 Eylül'e kadar uzaklaştırma kararı verildi.