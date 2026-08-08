5 yıllık kabusu anlattı: Beni fuhşa zorluyor, kabul etmeyince dövüyordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5 yıllık kabusu anlattı: Beni fuhşa zorluyor, kabul etmeyince dövüyordu

5 yıllık kabusu anlattı: Beni fuhşa zorluyor, kabul etmeyince dövüyordu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 28 yaşındaki S.M., 5 yıldır birlikte yaşadığı kişinin kendisini sistematik olarak darbettiğini, kazandığı parayı elinden aldığını ve fuhşa zorladığını iddia etti. Şiddet anları güvenlik kameralarına yansırken, savcılığa şikayette bulunan genç kadının birlikte yaşadığı kişi hakkında 5 Eylül'e kadar uzaklaştırma kararı verildi.

Adana'da yaşayan 28 yaşındaki S.M., 5 yıldır birlikte yaşadığı kişinin kendisine uzun süredir sistematik şiddet uyguladığını iddia etti.

S.M., birlikte yaşadığı kişinin kendisini para kazanmadığı gerekçesiyle darbettiğini öne sürdü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde de genç kadının şiddete maruz kaldığı anlar yer aldı.

Yaşadıklarının ardından savcılığa giden S.M., birlikte yaşadığı kişiden şikayetçi oldu. Şahıs hakkında 5 Eylül tarihine kadar uzaklaştırma kararı verildi.

"BENİ ZORLA FUHŞA ZORLUYOR"

Uzun süredir şiddete maruz kaldığını ileri süren S.M., birlikte yaşadığı kişinin kendisini fuhşa da zorladığını iddia etti.

S.M., "Beni kandırdı, her gün dövüyor. Beni zorla fuhşa zorluyor. Kardeşini bile benimle ilişkiye girmesi için zorladı. Otelde çalışıyordum, orada bana vurup darp etti. O anların kamera kayıtları da var" dedi.

5 yıllık kabusu anlattı: Beni fuhşa zorluyor, kabul etmeyince dövüyordu

"KIZIM DÜNYAYA GELDİ AMA KİMLİĞİ BİLE YOK"

S.M., birlikte yaşadığı kişinin kendisini sürekli başka erkeklerle görüşmeye zorladığını da öne sürdü.

Genç kadın, "Sürekli başkalarıyla görüşmem için zorluyordu. Görüşmediğim için beni dövüyordu. Ben evden kaçtım. 5 yıldır birlikte yaşıyoruz. Kızım dünyaya geldi ama kimliği bile yok" ifadelerini kullandı.

"HEM PARAMI ALIYOR HEM DE BENİ DÖVÜYORDU"

Ekonomik baskıya da maruz kaldığını iddia eden S.M., çalışarak kazandığı parayı birlikte yaşadığı kişiye vermek zorunda kaldığını söyledi.

S.M., yaşadıklarını, "Git para getir diyor. 'Para getirmezsen bu eve gelme' diyor. Beni fuhşa zorluyordu ama ben yapmıyordum. Gidip tekstilde çalışıyordum. Çalışıp kazandığım parayı ona veriyordum. Hem paramı alıyor hem de beni dövüyordu" sözleriyle anlattı.

5 yıllık kabusu anlattı: Beni fuhşa zorluyor, kabul etmeyince dövüyordu

"ÇOK KORKTUĞUM İÇİN İŞE GİTTİM"

Genç kadın, doğum yaptıktan kısa süre sonra da çalışmaya zorlandığını ileri sürdü.

S.M., "Kızım dünyaya geldi. Ben hastanedeydim ama beni zorla işe gönderdi. Çok korktuğum için işe gittim. Daha önce kameralara yansıyan görüntüler de var. Saçımdan tuttu ve beni merdivenlere attı" diye konuştu.

S.M.'nin şikayetinin ardından birlikte yaşadığı kişi hakkında 5 Eylül'e kadar uzaklaştırma kararı verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Eylül, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 yıllık kabusu anlattı: Beni fuhşa zorluyor, kabul etmeyince dövüyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yeni Nesil Suç Örgütleri“ne 4 ilde eş zamanlı baskın 32 gözaltı "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı
’Yasak aşk’ iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı 'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı
Bir annenin en acı günü 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
Yurdum insanı şaşırtmıyor Sözünü tutup bedava dağıttı Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Fenerbahçe’den Lukaku bombası Fenerbahçe'den Lukaku bombası
Av. Bedia Teymur’dan telif çıkışı: Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin Av. Bedia Teymur'dan telif çıkışı: Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler İran, savaş ganimetlerini sergiledi Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe’nin gösterdiği bölgede arama Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama

14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
14:30
Lionel Messi’nin babası hayatını kaybetti
Lionel Messi'nin babası hayatını kaybetti
14:05
Salah’a büyük ayıp Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
13:52
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
13:37
Bakan Şimşek’ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
11:51
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
11:44
Adıyamanlı Doğan ailesi için süreç başlatıldı Bakan Göktaş’tan açıklama var
Adıyamanlı Doğan ailesi için süreç başlatıldı! Bakan Göktaş'tan açıklama var
10:48
Bakan Gürlek duyurdu 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
10:25
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
08:58
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 17:37:30. #7.13#
SON DAKİKA: 5 yıllık kabusu anlattı: Beni fuhşa zorluyor, kabul etmeyince dövüyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.