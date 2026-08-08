Herkesi rahatsız ediyor! Çiçek Pasajı'nda tartışma yaratan görüntü - Son Dakika
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Herkesi rahatsız ediyor! Çiçek Pasajı'nda tartışma yaratan görüntü

Herkesi rahatsız ediyor! Çiçek Pasajı\'nda tartışma yaratan görüntü
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin simge yapılarından tarihi Çiçek Pasajı'nın girişinde açılan dondurmacının astığı tabela ve afişler tartışma yarattı. Tarihçi İlknur Bektaş, "Binanın estetiğine uygun bir anlayış benimsenmeli. Tarihi yapıları sıradan bir reklam yüzeyi olarak kullanamazsınız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki yaklaşık 150 yıllık tarihi Çiçek Pasajı'nın girişinde dondurmacı açıldı. Tarihi yapının ön cephesini kaplayan işletmeye ait renkli tabela ve afişler sanal medyada tartışma konusu oldu. Tarihçi İpek Bektaş, "Tarihi yapıları, sıradan bir reklam yüzeyi olarak kullanamazsınız. Aynı zamanda kentin ortak görüntüsü ve görünümün bir parçasıdır. Biz burada görüntü kirliliği yaşıyoruz. Yapının oranları kemerleri sütunları malzemesi bezemeleri cephesindeki mimari ritminin korunması gerekiyor" dedi.

İstiklal Caddesi'nin simge yapılarından tarihi Çiçek Pasajı 1876 yılında inşaa edildi. Beyoğlu'ndaki çiçekçilerin toplandığı pasaj bir süre sonra 'Çiçek Pasajı' olarak anılmaya başladı. 1950'lerin sonunda tamamen meyhane kimliğine bürünen pasaj Beyoğlu'nun en süslü binası olarak bilinirdi. 3 katlı taş binanın ön yüzünde gösterişli bir cephe mimarisi yer alırken, süslemeler ve mimarideki hareketli düzenlemenin dikkat çektiği bina, 19. yüzyıl seçmeciliğinin tipik örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Çiçek Pasajı Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yahya Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ercüment Ekrem Talu, Eşref Şefik, Edip Cansever, Tarık Buğra ve Sait Faik'in sık sık uğradığı mekanlardan biri olarak biliniyor. Tarihi yapının girişinde bulunan dondurmacı ve büfenin kullandığı renkli afiş ve panolar sanal medyada tartışma konusu oldu.

Herkesi rahatsız ediyor! Çiçek Pasajı'nda tartışma yaratan görüntü

"TARİHİ DOKUYLA UYUMLU REKLAM PANOLARI OLMALI"

İstiklal Caddesi'nde yürürken binayı gören Yusuf Daşdemir, "Tarihi yapılarımızın korunması için ben kişisel olarak bu tür uygulamalara karşıyım. Reklamlardaki renkler, oradaki doğal güzellikleri, tarihi mimari estetik yapıları kapatıyor. Tabii bu renkler de yapıyı bozuyor. Bu olmamalı, karşıyım." dedi. Serdilan Berta ise, "Çiçek Pasajı'nın dış mimarisindeki reklamların İstiklal hikayelerine uygun olmadığını düşünüyorum. Bunun gibi bir sürü oluşumlar var fakat Çiçek Pasajı'nın son halinin gerçekten üzücü olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda tarihi açıdan ve turistik açıdan da uygun olmadığını düşünüyorum ve desteklemiyorum" diye konuştu. Vural Bıyık ise, "Sadece Çiçek Pasajı değil, bütün İstiklal Caddesi genelinde tarihi dokuya uyumlu reklam panoları olması gerekiyor ama buna kimse uymuyor. Çiçek Pasajı'nda da uyulmuyor. Reklam panolarının tarihi binayla daha uyumlu olmasını beklerim ve isterim" dedi.

"BİZİM DERDİMİZ TARİHİ YAPIYI KORUMAK"

Tarihçi İlknur Bektaş, "Öncelikle Çiçek Pasajı'nda ve önemli tarihi yapılarda ürün fotoğraflarının cepheyi kuşatmasına kesinlikle izin verilmez. Reklamlar binanın görünümünü kapatıyor. Tabelalar kaldırılmalıdır. Aynı zamanda vitrinlerin daha sadeleşmesi gerekir. Sütunlar kabartmalar taş oymalar cephenin bütünüyle görünür ana unsurlarını kapatmaması gerekir kural olarak. Bizim derdimiz korumak ve bütüncül olarak gelecek nesillere aktarmak. Biz şehrimizin nesiller boyunca konuşulmasını istiyoruz. İstiklal Caddesi boyunca cadde cephe vitrinler ve uygulamalar standartların çok dışında" diye konuştu.

Herkesi rahatsız ediyor! Çiçek Pasajı'nda tartışma yaratan görüntü

"TARİHİ YAPILARI SIRADAN BİR REKLAM YÜZEYİ OLARAK KULLANAMAZSINIZ"

İlknur Bektaş, "İstiklal Caddesi'nin tarihi yapısı, cepheleri, pasajları... Çiçek Pasajı hikayeleriyle bilinir bütün şehir. Şehri yaşatan hikayeleridir, mağazalar değil. Binanın estetiğine uygun bir anlayış benimsenmeli. Sıradan bir reklam yüzeyi olarak kullanamazsınız tarihi yapıları, aynı zamanda kentin ortak görüntüsü ve görünümün bir parçasıdır. Biz burada görüntü kirliliği yaşıyoruz. Yapının oranları, kemerleri, sütunları, malzemesi, bezemeleri cephesindeki mimari ritminin korunması gerekiyor. Koruma yalnızca binayı yıkılmaktan korumak değildir. Burada asıl sorun büyük bir ürün reklamıyla, resimlerle gelişigüzel sağda solda bir sürü dükkanda cephenin önüne geçmesi. Biz Çiçek Pasajı'nı bildiğimiz o güzel estetik bina yapısını yakalayamıyoruz çünkü önünden geçtiğimizde bir sürü markanın kendini teşhir etmek için binanın önüne geçen reklam algısıyla karşılaşıyoruz. Evet onlar hedefine ulaşmış oluyorlar ama kent kendinden uzaklaşmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Bektaş, "Şimdi İstiklal Caddesi'nde büyük şehrin ve Beyoğlu Belediyesi'nin hakları ve sorumlulukları var. Anıtlar Kurulu'nun Beyoğlu Belediyesi'nin de Büyük şehrin birtakım ruhsatları izinleri ve istedikleri yerler belki vardır. Tekrar gözden geçirilebilir gözden kaçmış olabilir. Bizim kurumlara tekrar bu sorumluluklarını hatırlatmamız da gerekiyor vatandaş olarak çünkü şehir hepimize ait" diye konuştu.

Herkesi rahatsız ediyor! Çiçek Pasajı'nda tartışma yaratan görüntü

"BİZ DE ŞEHRİMİZİ KORUMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ"

Bektaş, "Şehir prestijinin birleştiği simgesel caddeler var dünyada. Bu binalarda mağazalar değişse bile cadde varlığını sürdürür. Örneğin Budapeşte'deki, Barcelona'daki, Londra'daki, Roma'daki caddeleri örnek aldığımızda İstiklal Caddesi de onlardan biridir. La Rambla'da, Londra'daki Regent Street'te ve Paris'teki Şanzelize'yi gözümüzün önüne getirip bir de İstiklal'e baktığımızda aslında benzer şekilde tarihi ve ülkenin önemli caddelerinden bahsediyoruz. Oradaki caddelerde herhangi bir tabelanın sokağa, caddeye olumsuz nüans, renk ışığı bile vermesine izin verilmezken biz niye verelim. Biz de şehrimizi korumaktan yükümlüyüz" dedi.

Herkesi rahatsız ediyor! Çiçek Pasajı'nda tartışma yaratan görüntü
Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Çiçek Pasajı, Beyoğlu, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Herkesi rahatsız ediyor! Çiçek Pasajı'nda tartışma yaratan görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • muratcil717@gmail.com [email protected]:
    tabela olmasa insanlar nereden bilsin dondurmacı olduğunu binaya zarar verilmemiş cam vitrine istediğini yapıştırır 0 2 Yanıtla
  • Cevat Uzun Cevat Uzun:
    Gerçekten yakışmamış 2 0 Yanıtla
  • Hakan Şentürk Hakan Şentürk:
    Keko işi 1 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    1970- 80 arası sıklıkla gittiğimiz bir mekandı...sanki ayarlanmış gibi aynı saatlerde genelde aynı kişilerle karşılaşmak çok mümkündü..iyi dostluklar kurduk..enson 2000 yılında gittim..eskiden nostaljik havası kalmamıştı ve girdiğim gibi çıktım... 1 0 Yanıtla
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