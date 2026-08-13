Hastane Bahçesinde Kalp Krizi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hastaneye gitmek için yola çıkan bir kişi hastanenin bahçesinde aracından inemeden geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Elbeyli Dalgıç, evinde rahatsızlanmasının ardından kendi kullandığı 34 PFC 174 plakalı otomobiliyle Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Dalgıç, hastanenin bahçesine geldiği sırada aracından inemeden kalp krizi geçirdi. Bir süre sonra araç içerisinde hareketsiz kalan Dalgıç'a ulaşmak için ekipler harekete geçti. Aracın kapılarının kilitli olması nedeniyle ekipler tarafından cam kırılarak Dalgıç'a ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 60 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.