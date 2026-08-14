MİT operasyonu: Sahte yetkililere dolandırıcılık gözaltısı - Son Dakika
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MİT operasyonu: Sahte yetkililere dolandırıcılık gözaltısı

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İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi tanıtıp, Adalet Bakanı ile bağlantıları olduğunu iddia ederek bir vatandaştan cinayet davasını çözmek için 100 bin dolar ve 100 bin TL alan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vaat eden 3 şüpheliye operasyon düzenledi. 

Şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından “çıkartma” vaadiyle müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin TL aldıkları tespit edildi. Soruşturmada Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan isimli şüphelilerin kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yolla mağdurlar nezdinde güven sağlamaya çalıştıkları ve üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.

ADALET BAKANI VE YARDIMCILARININ İSMİNİ KULLANDILAR

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre şüpheliler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğunu ileri sürdü. Şüphelilerin, kamu görevlileriyle bağlantıları varmış gibi hareket ederek adli makamlar nezdinde etkili olabileceklerine dair güven telkin etmeye çalıştıkları tespit edildi.

"OĞLUNU DAVA DOSYASINDA ÇIKARIRIZ"

Şüphelilerin hedefindeki isimlerden birinin Halil İbrahim Çubuk olduğu belirlendi. Soruşturmadaki tespitlere göre 3 şüpheli, Çubuk’un cinayet suçu nedeniyle yargılanması devam eden oğlunu dava dosyasından çıkartabileceklerini öne sürdüler.

AİLEDEN 100 BİN DOLAR VE 100 BİN TL ÖDEME ALDILAR

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelilerin söz konusu vaat karşılığında müştekiden 100 bin ABD doları ile 100 bin TL aldıkları tespit edildi. Bu gelişmenin ardından soruşturma “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında derinleştirildi.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Savcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanması için 14 Ağustos 2026 Cuma günü operasyon düzenlendi. Ankara’da 3, İstanbul’da ise 1 adres olmak üzere toplam 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı.

Başsavcılık, şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri mağdur edip etmediğini ve kamu görevlilerinin isimlerinin başka dolandırıcılık eylemlerinde kullanılıp kullanılmadığını da araştırıyor.

Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Dolandırıcılık, Akın Gürlek, Operasyon, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT operasyonu: Sahte yetkililere dolandırıcılık gözaltısı - Son Dakika

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