Süper Lig\'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarında görev yapacak isimleri açıkladı.

İşte haftanın hakemleri: