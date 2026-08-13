İstanbul'da Perseid Meteor Yağmuru Görüldü

İstanbul'da gece saatlerinde sahilde bulunan bir grup genç, gökyüzünde ilerleyen Perseid meteor yağmurunu cep telefonuyla görüntüledi.

İstanbul Boğazı'nda denize giren bir grup gençten birinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, gökyüzünde bulutların arasında kısa süreli parlak bir meteor izi oluştuğu görüldü.

Meteorun gökyüzünde parlayarak hareket edip kısa sürede gözden kaybolduğu anlar görüntülere yansıdı.

Her yıl temmuz sonu ile ağustos ortasında etkinliğini artıran Perseid meteor yağmuru, ağustosta en belirgin gök olaylarından biri olarak izlenebiliyor.