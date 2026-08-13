Fethiye'de Teknede Yangın: 115 Kişi Denize Atladı - Son Dakika
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Fethiye'de Teknede Yangın: 115 Kişi Denize Atladı

Fethiye\'de Teknede Yangın: 115 Kişi Denize Atladı
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Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde 115 kişinin bulunduğu gezi teknesinde yangın çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde 115 kişinin bulunduğu gezi teknesinde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine teknede bulunan yolcular can yeleklerini giyerek denize atlarken, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri ve çevredeki tekneler tarafından tahliye çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Fethiye açıklarında meydana geldi. Gezi amacıyla denizde bulunan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine teknede bulunan 115 kişi panik yaşadı. Yangının büyümesi üzerine teknede bulunan aralarında çocukların da olduğu 115 kişi, can yeleklerini giyerek denize atladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde bulunan yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatılırken, çevredeki bazı tekneler de kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Alevlerin tüm tekneyi etkisi altına almasıyla gezi teknesi yanmaya başladı. Yangın nedeniyle teknenin büyük bölümünde hasar oluşurken, teknenin daha sonra batmaya başladığı öğrenildi. Denize atlayan yolcuların ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışmalar sürdürülürken, sağlık ekipleri de karaya çıkarılan vatandaşların kontrollerini yaptı.

İlk belirlemelere göre, olayda can kaybı yaşanmadı. Yangından etkilenen veya denizde kaldıkları süre nedeniyle sağlık kontrolüne ihtiyaç duyan yolcular, ekipler tarafından değerlendirildi. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da olayın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kaymakam Akkaya, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, yolcuların Sahil Güvenlik botu ve çevrede bulunan diğer botlarla güvenli şekilde tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kurtarma, Fethiye, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de Teknede Yangın: 115 Kişi Denize Atladı - Son Dakika

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