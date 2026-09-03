Facianın eşiğinden dönüldü! Bir adımla hayatta kaldı - Son Dakika
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Facianın eşiğinden dönüldü! Bir adımla hayatta kaldı

Facianın eşiğinden dönüldü! Bir adımla hayatta kaldı
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Karaman'da kaldırımda yürüyen bir kadın, akılalmaz bir kazayla karşı karşıya kaldı. İş merkezinin yangın çıkışına ait PVC kapı, henüz bilinmeyen nedenle yerinden çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikten kadının üzerine düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan kadın ayağından yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Karaman'da kaldırımda yürüyen kadının üzerine bir iş merkezinin yangın çıkışına ait PVC kapı yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan kadın ayağından yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş merkezinin yangın çıkış merdivenine ait PVC kapı henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, ayağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Facianın eşiğinden dönüldü! Bir adımla hayatta kaldı

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadının üzerine yukarıdan PVC kapının düştüğü, kadının son anda kapının altında kalmaktan kurtulduğu ve ayağından yaralandığı görülüyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Facianın eşiğinden dönüldü! Bir adımla hayatta kaldı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Facianın eşiğinden dönüldü! Bir adımla hayatta kaldı - Son Dakika

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