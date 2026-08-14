Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor - Son Dakika
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Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
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Trabzonspor, Muhammed Salah'ın ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'in transferini tamamladı. Nunez'in 1 yıllığına kiralanacağı ve yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Muhammed Salah transferiyle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer, Salah'ın Liverpool'dan takım arkadaşı olan Uruguaylı santrfor Darwin Nunez için yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

TRANSFERİN TAMAMLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Belçika basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor, Darwin Nunez'in transferini tamamladı. Uruguaylı golcünün bordo-mavili ekibe 1 yıllığına kiralık olarak katılacağı belirtildi.

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

YARIN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Haberde Darwin Nunez'in transfer işlemlerini tamamlamak üzere yarın Türkiye'ye geleceği aktarıldı. Trabzonspor yönetiminin, Salah transferinde olduğu gibi Nunez'in gelişini de büyük ses getirecek şekilde gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

ONUACHU İLE HÜCUM HATTINDA BULUŞACAK

Darwin Nunez'in kadroya katılmasıyla Trabzonspor'un hücum hattındaki seçenekleri de artacak. Bordo-mavililer, Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmasıyla birlikte Nunez ve Paul Onuachu gibi iki önemli golcüye sahip olacak.

Charles Darwin, Muhammed Salah, Trabzonspor, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    birazda istanbul düşünsün bu sakar şakir yakar istanbulu. 0 1 Yanıtla
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