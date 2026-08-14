Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış - Son Dakika
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Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Alihan Kuriş'in yakalanma anına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Polisi atlatmak için cep telefonunu ikametinde bırakıp başka bir adrese kaçan Kuriş, saklandığı ikinci evdeki gizli bölmede polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve çıkar amaçlı suç örgütü lideri olduğu Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Operasyon kapsamında gözaltı sayısı 37'ye yükselirken, Kuriş'in polisi atlatmak için kurduğu planın detayları şaşkınlık yarattı.

KAÇIŞ PLANI İŞE YARAMADI: TELEFONUNU EVDE BIRAKMIŞ

Hakkında gözaltı kararı verilen Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in yakalanma anına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin operasyonu sırasında polisi atlatmayı hedefleyen Kuriş'in, takip edilmemek amacıyla cep telefonunu kendi ikametgahında bırakarak başka bir adrese kaçtığı tespit edildi.

Ancak güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucunda Kuriş'in saklandığı ikinci ev kısa sürede belirlendi. Yapılan baskında, örgüt lideri Kuriş bu evde özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmede polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

GÖZALTI SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla 13 Ağustos'ta düğmeye basılan eş zamanlı operasyonlarda bilanço ağırlaşıyor. Soruşturma dosyasında toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

13 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk dalga operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Devam eden emniyet çalışmaları kapsamında dört kişinin daha yakalanmasıyla birlikte dosyadaki toplam gözaltı sayısı 37'ye yükseldi.

İŞTE SUÇLAMALAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı.

MASAK raporunda, örgüte ait şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı, şirketlerin bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde oldukça yüksek sermayeyle yeni şirket kurulduğu, kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketten farklı faaliyet alanlarına sahip olduğu tespit edildi.

Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, aktif ticaret yapılmadığı ancak söz konusu sermayeyle bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği aktarılan raporda, suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığı kaydedildi.

Şirketlerin çoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımlarının tespit edildiği bilgisine yer verilen raporda, şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonunun bulunduğu, ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı belirtildi.

Raporda ayrıca şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların, analiz konusu şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden ve nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği ifade edildi.

KAYITLARA UYUMSUZ ŞEKİLDE DÖVİZ TRANSFERİ

Şirketlerin mal alım-satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek meblağda işlem yapıldığının gözlemlendiği aktarılan raporda, çeşitli tüzel kişilerle yüksek meblağda mal alım-satım işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici olduğu, şirket hesaplarında kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespitlerine yer verildi.

Bu kapsamda, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adresle 33 şirkete ait 80 adreste arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

ilk etapta Kuriş'in de arasında bulunduğu 33 şüphelinin gözaltına alındığı daha sonra ise bu sayı 37'ye çıktı.  Şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğunun tespit edilirken 7'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Ankara Başsavcılığı, alihan kuriş, Alihan, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • n n m n n m:
    alihan kuriş değil alcapone mübarek.. 4 1 Yanıtla
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