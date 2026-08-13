Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler

Giresun'un Görele ilçesinde yer alan Sis Dağı bölgesinde aniden bastıran şiddetli yağış, sel ve su taşkınlarına yol açtı. Yağışın etkisiyle Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükseldi. O esnada dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi bir anda yükselen sel sularının ortasında kaldı.

BABALARINI KURTARMAK İSTERKEN...

Olay anında ilk olarak baba Mehmet Kırca sel sularına kapıldı. Eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, babalarını kurtarmak için hamle yaptı. Baba Mehmet Kırca kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başarırken, onu kurtarmaya çalışan anne ve iki kızı gözden kaybolarak sel sularına kapıldı.

CANSIZ BEDENLERİ DENİZE DÖKÜLDÜĞÜ NOKTADA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve köylülerden oluşan yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi. Hem havadan hem karadan yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda, ilk olarak kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin arama çalışmalarını sürdürmesiyle, diğer kardeş Burçin Kırca'nın cansız bedeni de dereye düştüğü yerden yaklaşık 25 kilometre mesafede, Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Görele Çavuşlu sahilinde bulundu. Anneleri Zekiye Kırca'nın da yaşamını yitirdiği acı olayda tüm aile yasa boğuldu.

KAHREDEN FERYAT: 20 SENEDİR GELMEMİŞLERDİ...

Arama çalışmalarının yapıldığı dere kenarında gözyaşlarına boğulan acılı baba Mehmet Kırca'nın feryatları yürekleri dağladı. Eşi ve çocuklarının ardından gözyaşı döken baba, acısını şu sözlerle dile getirdi: "Ne yapayım ben.. Kızlarım evimi görmeye geldiler, dün geldiler bugün gittiler. 20 senedir gelmemişlerdi ev yok diye. Zekiye, çocuklarını toplayıp gittin, beni tek bıraktın. Burçin kızım, sana ev yapmıştım. ‘Evin güzel olmuş, burada dururum' diyordun..."