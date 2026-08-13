Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Süleymancıların liderliğini yapan Alihan Kuriş'e yönelik operasyonda gözaltına alınanların kim oldukları netleşti.

43 ADRESTE ARAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, 'Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Alihan Kuriş

SUÇLAMALAR: YOLSUZLUK, KARA PARA AKLAMA, OLAĞAN DIŞI NAKİT HAREKETLERİ, USULSÜZLÜK

Dosyanın ana odağının “örgütlü mali suçlar” olduğu, şüphelilere “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve “milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Bu sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu gözlendi.

“100 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE PARAYI YURT DIŞINA ÇIKARDILAR"

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.

“İSRAİL BAĞLANTILI HAREKETLER VAR”

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı ifade ediliyor.

ALİHAN KURİŞ DAHİL 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 10 şüphelinin firari olduğu, 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına, yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheliler hakkında ise gerekli adli işlemlerin yürütülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

ÜNLÜ FİRMANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖZALTINDA

DHA'nın aktardığına göre; Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu da gözaltına alındı. Ayakkabı Dünyası, soruşturma kapsamında arama yapılan şirketler arasında yer alıyor.

KURİŞ'İN BAŞ SEKRETERİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Fahri Candemir'in, Alihan Kuriş’in baş sekreteri olduğu öğrenildi. Recep Okumuşlar ve Yusuf Büyükgöze ise Süleymancıların kadrosunda yer alan isimler olarak biliniyor. Mustafa Gökduman’ın da geçmişte Süleymancıların yöneticilerinden olduğu kamuoyunu yansımıştı.

Aydın’da gözaltına alınan Zeki Altınel’in ise Süleymancıların Ege Bölgesi'ndeki yönetici olduğu yerel medyaya yansımıştı.

İstanbul’da gözaltına alınan Mehmet Hilmi Molla’nın da ticari faaliyetleri bulunuyor. Molla, 2022 yılında Ümraniye Hisar İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini kurdu. Soruşturma kapsamında Hisar Sağlık şirketine de arama ve el konulma işlemi yapıldı.

GÖZALTILAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İSİM

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz operasyona ilişkin çarpıcı bir detayı paylaştı. Buna göre operasyonda eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de gözaltına alındı.

GÖZALTINDA BULUNAN ŞÜPHELİLER

1. Alihan KURİŞ,

2. Fahri CANDEMİR,

3. Süleyman KAHRAMAN,

4. Recep OKUMUŞLAR,

5. Şeref TOPRAK,

6. Mehmet Hilmi MOLLA,

7. Nezih Murat BÜYÜKGÖZE,

8. Metin GÜDER,

9. Hilmi ŞENOL,

10. Süleyman Hilmi DİNÇ,

11. Yunus ASLAN,

12. Yusuf BÜYÜKGÖZE,

13. Ahmet GÖKÇEN,

14. Muharrem Hilmi AKBULUT,

15. Mehmet AKSU,

16. Muhammed DAĞ,

17. Mehmet BOZPINAR,

18. Mehmet AKBACAKOĞLU,

19. Ahmet ŞİMŞEK,

20. Ömer YILMAZ,

21. Abdulkerim EMRAH,

22. İsa ÇARDAK,

23. Cevat BAĞCI,

24. Zeki ALTINEL,

25. Ahmet EFE,

26. Hüseyin TÜRKER,

27. Mehmet KURBAN,

28. Mehmet TEKİN,

29. Mustafa GÖKDUMAN,

30. İsmail Hakkı AKGÜN.

FİRARİ ŞÜPHELİLER

31. H. U.,

32. Z. Ö.,

33. O. A.,

34. S. S. K.,

35. H. D.,

36. M. K.,

37. H. T. K.,

38. K. P.,

39. R. E.,

40. A. U. P.

YURT DIŞINDA BULUNDUĞU TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLER

41. A. S. Ö.,

42. S. İ.,

43. Ş. D.,

44. İ. C.,

45. M. S.,

46. A. T.,

47. S. S.,

48. U. Ö.,

49. Ö. B.

İŞTE SÜLEYMANCILARLA İLİŞKİLİ ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle:

1. ELF Yapı Anonim Şirketi

2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi

4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi

5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi

6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi

25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi

29. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi

32. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

CEPHANELİK BULUNDU

Operasyonda bazı adreslerde silahlar tespit edildi. Şüphelilerden birinin evinin cephanelik gibi olması dikkat çekti. Söz konusu evde, 20 adet ruhsatsız silah ve şarjörler yakalandı.

UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU

Operasyonda baskın yapılan bir başka evde de uzun namlulu silah bulundu. Aynı evde bir de tabanca tespit edildi. Adreslerde ele geçirilen silahlara emniyet ekipleri tarafından el kondu.

SORUŞTURMA DİNİ HİZMETİ HEDEF ALMIYOR

Öte yandan; soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara yönelik işlem gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Ankara merkezli operasyonun, şüphelilerin yakalanmasına ve mali delillerin toplanmasına yönelik sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın kapsamının, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.