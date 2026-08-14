Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Düzenlediği müzikli ve danslı dondurma şovlarıyla tanınan ve Dubai'nin ardından rotasını Azerbaycan'a çeviren 'Çılgın Dondurmacı', Bakü'deki gösterisiyle gündeme oturdu. Şehrin en merkezi noktasında bir kadınla çekilen dans görüntüleri, Azerbaycan sosyal medyasında geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"BU KADARI ABARTI DEĞİL Mİ?"

Bakü'nün kalbinde çekilen ve kısa sürede yayılan görüntülere Azerbaycanlı vatandaşlardan tepki yağdı. Yapılan şovun yerel kültüre uygun olmadığını savunan kullanıcılar, duruma sitem etti. Sosyal medyada öne çıkan bir paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Burası Bakü’nün en merkezi yeri, Çılgın Dondurmacı Dubai’den buraya taşınmış. Sizce de bu kadarı abartı değil mi? Bu şahıs Türk mü değil mi bilmiyorum ama ülkemizde Türklere karşı ön yargı oluşturuyor. Bu Maraş kültürü müdür nedir bilmiyorum ama gidişatı hiç iyi görünmüyor..."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Şovun ardından sosyal medyada kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcı bu tür şovların kamusal alanda toplum yapısına ve genel ahlak anlayışına zarar verdiğini belirterek tepki gösterirken, bir kısım kullanıcı ise durumun sadece eğlence ve pazarlama amaçlı bir sokak gösterisinden ibaret olduğunu savundu.