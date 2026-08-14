Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü - Son Dakika
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Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

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Kendisini 'Çılgın dondurmacı' olarak tanıtan şahsın, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir kadınla birlikte yaptığı şov, ülkede büyük tartışma yarattı.

Düzenlediği müzikli ve danslı dondurma şovlarıyla tanınan ve Dubai'nin ardından rotasını Azerbaycan'a çeviren 'Çılgın Dondurmacı', Bakü'deki gösterisiyle gündeme oturdu. Şehrin en merkezi noktasında bir kadınla çekilen dans görüntüleri, Azerbaycan sosyal medyasında geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"BU KADARI ABARTI DEĞİL Mİ?"

Bakü'nün kalbinde çekilen ve kısa sürede yayılan görüntülere Azerbaycanlı vatandaşlardan tepki yağdı. Yapılan şovun yerel kültüre uygun olmadığını savunan kullanıcılar, duruma sitem etti. Sosyal medyada öne çıkan bir paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Burası Bakü’nün en merkezi yeri, Çılgın Dondurmacı Dubai’den buraya taşınmış. Sizce de bu kadarı abartı değil mi? Bu şahıs Türk mü değil mi bilmiyorum ama ülkemizde Türklere karşı ön yargı oluşturuyor. Bu Maraş kültürü müdür nedir bilmiyorum ama gidişatı hiç iyi görünmüyor..."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Şovun ardından sosyal medyada kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcı bu tür şovların kamusal alanda toplum yapısına ve genel ahlak anlayışına zarar verdiğini belirterek tepki gösterirken, bir kısım kullanıcı ise durumun sadece eğlence ve pazarlama amaçlı bir sokak gösterisinden ibaret olduğunu savundu.

Mehmet Dinç, Azerbaycan, Güncel, Yaşam, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • aykut keskiner aykut keskiner:
    iyi bari birilerinin aklı varmış, abartı olduğunu düşünen, saçmalık olduğunu düşünen insanlarda varmış 21 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Bizde'de yerel kültüre uygun olmaya çokkk şeyler var ama malesef rezillik almış başını gidiyor önüne geçilmiyor artık. 13 1 Yanıtla
  • Ummet Bulut Ummet Bulut:
    O dondurmacı zaten Maraş lı değil 10 1 Yanıtla
    SIDDIK ÇETİN SIDDIK ÇETİN:
    Peki nereli ? 1 0
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Azerilerde olan ateş 3 0 Yanıtla
  • Musti5201 Musti5201:
    Evet bir şey uzun süre beklediğinde bozulur maalesef bu her şeyde böyle para için yapılmayan rezillik kalmadı bir gün yaptıklarının ne kadar boş olduğunu iş işten geçtikten sonra anlarlar 2 0 Yanıtla
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