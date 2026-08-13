Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk! Tom Cruise’u geride bıraktı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk! Tom Cruise’u geride bıraktı

Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk! Tom Cruise’u geride bıraktı
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Dünyaca ünlü oyuncu Ana de Armas, İspanya tatilinde Venezuelalı müzisyen Alberto “Beto” Montenegro ile samimi görüntülendi. Çiftin plajda öpüşmesi dikkat çekerken, oyuncunun kendisinden 26 yaş büyük Tom Cruise ile yaşadığı ilişki de merak konusu oldu.

Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncularından Ana de Armas, özel hayatıyla adından söz ettirdi. Blonde filmindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 38 yaşındaki oyuncu, İspanya'nın Formentera Adası'nda Venezuelalı müzisyen Alberto “Beto” Montenegro ile tatil yaparken objektiflere yansıdı.De Armas'ın birlikte görüntülendiği Alberto “Beto” Montenegro, Venezuelalı Rawayana grubunun solisti ve gitaristi olarak tanınıyor. 2007 yılında kurulan grup, reggae, funk ve pop gibi farklı müzik türlerini bir araya getiriyor.

Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk! Tom Cruise’u geride bıraktı

Oyuncu ile Montenegro'nun ilişkisinin ne zaman başladığı henüz bilinmiyor. İkilinin ilk kez temmuz ayında birlikte görüldüğü öne sürülürken, son görüntüler aşk iddialarını güçlendirdi.

Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk! Tom Cruise’u geride bıraktı

TOM CRUISE ILE ARASINDA 26 YAŞ FARK VARDI

Ana de Armas'ın yeni ilişkisinin ortaya çıkması, daha önce Tom Cruise ile yaşadığı birlikteliği de hatırlattı. 38 yaşındaki De Armas ile 64 yaşındaki Cruise arasında 26 yaş fark bulunuyordu.

Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk! Tom Cruise’u geride bıraktı

Yaklaşık dokuz ay sürdüğü öne sürülen ilişki, geçtiğimiz ekim ayında sona ermişti. De Armas'ın Cruise'un hızlı yaşam tarzından rahatsız olduğu ve ilişkinin temposunun kendisini zorladığı iddia edilmişti.

Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk! Tom Cruise’u geride bıraktı

İkilinin ayrılığın ardından arkadaş ve meslektaş olarak iletişimlerini sürdürdüğü öne sürülürken, De Armas'ın Montenegro ile sergilediği samimi görüntüler oyuncunun hayatında yeni bir sayfa açtığı yorumlarına neden oldu.

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Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk! Tom Cruise’u geride bıraktı - Son Dakika

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