Takımlarımız yüz güldürüyor! UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat - Son Dakika
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Takımlarımız yüz güldürüyor! UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat

Takımlarımız yüz güldürüyor! UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi saf dışı bırakmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye 47.975 puanla 9. sıradaki yerini korurken, en yakın takipçisi Çekya ile arasındaki farkı açmak için önemli bir fırsat yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadyumu'nda ağırladı. Siyah-beyazlılar, 40. dakikada Vaclav Cerny'nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. İlk mücadeleden de aynı skorla galip ayrılan Beşiktaş, toplamda 2-0'lık üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi.

AVRUPA'DA 4 TÜRK TAKIMI

Bu sonuçla Türkiye'nin Avrupa kupalarının lig aşamalarında en az 4 takımla temsil edilmesi kesinleşti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'da lig aşamasında mücadele edecek. Avrupa sezonuna başlayan Türk temsilcilerinden yalnızca Başakşehir turnuvaya veda etti.

Beşiktaş çıktığı 4 eleme karşılaşmasının tamamını kazanırken, Fenerbahçe ise 4 eleme maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

FENERBAHÇE LYON'U ELERSE 2 TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Türkiye'nin ülke puanındaki yükselişi açısından önünde önemli bir fırsat bulunuyor. Fenerbahçe'nin play-off turunda Lyon'u elemesi halinde Türkiye, uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edilecek. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa Ligi play-off turunu geçmesi durumunda Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir temsil avantajı yakalayacak.

ÇEKYA İLE FARKI AÇMA FIRSATI

Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki en yakın takipçisi Çekya bulunuyor. Çekya'nın en az bir temsilcisinin Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kesinleşti.

Beşiktaş'ın doğrudan bir Çekya temsilcisi olan Hradec Kralove'yi elemesi de yarış açısından Türkiye'ye avantaj sağladı.

Türkiye, RAMS Başakşehir'in elenmesiyle bir takımını kaybetmesine rağmen kalan temsilcilerinin alacağı sonuçlarla Çekya ve Polonya ile arasındaki farkı açma fırsatına sahip.

TÜRKİYE 9. SIRADA

Güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:

1- İngiltere | 101.852

2- İtalya | 87.660

3- İspanya | 82.368

4- Almanya | 80.116

5- Fransa | 67.796

6- Portekiz | 63.850

7- Belçika | 58.150

8- Hollanda | 51.895

9- Türkiye | 47.975

10- Çekya | 44.225

11- Polonya | 44.125

12- Yunanistan | 41.512

Türkiye ile 10. sıradaki Çekya arasında 3.750 puanlık fark bulunuyor.

UEFA ülke puanı sıralaması, Çek Cumhuriyeti, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımlarımız yüz güldürüyor! UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat - Son Dakika

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