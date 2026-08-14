Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da derenin taşması sonucu Görele'de anne ve iki kızının yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından Keşap ilçesinde de 2 kişi için kayıp ihbarı yapıldı. AFAD, AKUT ve İHH ekipleri kayıp vatandaşları bulmak için Karabulduk beldesinde arama kurtarma seferberliği başlatırken, suların çekilmesiyle felaketin acı bilançosu da netleşmeye başladı.
Giresun ve çevresinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışlar, bölgede büyük bir sel felaketine yol açtı. Özellikle Espiye, Yağlıdere, Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde etkili olan yağışlar nedeniyle dereler taştı, su seviyeleri tehlikeli boyutlara ulaştı ve çok sayıda yerleşim yerini su bastı.
BÖLGEDE SEFERBERLİK HAKİM
Yağışların sabaha karşı etkisini kaybetmesiyle sular çekilmeye başlarken, bölgede bir yandan hasar tespit çalışmaları yürütülüyor, diğer yandan kayıpları arama seferberliği sürdürülüyor.
KEŞAP'TA 2 KİŞİ KAYBOLDU
Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp ihbarında bulunuldu. Alınan başvuru üzerine AFAD, AKUT ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de desteğiyle Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması başlattı.
ANNE VE İKİ KIZI DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Bölgedeki sel felaketinin acı bilançosu önceki gün Görele ilçesinden gelmişti. Sel sularına kapılan anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca hayatını kaybetmişti. Akıntıya kapılan baba Mehmet Kırca ise çevredeki köylülerin yoğun çabasıyla son anda kurtarılmıştı.
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