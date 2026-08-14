Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da derenin taşması sonucu Görele'de anne ve iki kızının yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından Keşap ilçesinde de 2 kişi için kayıp ihbarı yapıldı. AFAD, AKUT ve İHH ekipleri kayıp vatandaşları bulmak için Karabulduk beldesinde arama kurtarma seferberliği başlatırken, suların çekilmesiyle felaketin acı bilançosu da netleşmeye başladı.

Giresun ve çevresinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışlar, bölgede büyük bir sel felaketine yol açtı. Özellikle Espiye, Yağlıdere, Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde etkili olan yağışlar nedeniyle dereler taştı, su seviyeleri tehlikeli boyutlara ulaştı ve çok sayıda yerleşim yerini su bastı.

BÖLGEDE SEFERBERLİK HAKİM 

Yağışların sabaha karşı etkisini kaybetmesiyle sular çekilmeye başlarken, bölgede bir yandan hasar tespit çalışmaları yürütülüyor, diğer yandan kayıpları arama seferberliği sürdürülüyor.

Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

KEŞAP'TA 2 KİŞİ KAYBOLDU 

Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp ihbarında bulunuldu. Alınan başvuru üzerine AFAD, AKUT ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de desteğiyle Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

ANNE VE İKİ KIZI DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ 

Bölgedeki sel felaketinin acı bilançosu önceki gün Görele ilçesinden gelmişti. Sel sularına kapılan anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca hayatını kaybetmişti. Akıntıya kapılan baba Mehmet Kırca ise çevredeki köylülerin yoğun çabasıyla son anda kurtarılmıştı.

Giresun, Güncel, Keşap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi
Yalova’da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş Yeni görüntüler Yalova'da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş! Yeni görüntüler
Hain FETÖ’cünün ablası da hapsi boyladı Hain FETÖ'cünün ablası da hapsi boyladı
Göbeklitepe’de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu
Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor
Yol kenarında korkunç manzara Kafasından vurulmuş halde bulundu Yol kenarında korkunç manzara! Kafasından vurulmuş halde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan Bakan Bayraktar’a zor soru: Sizce Türkiye’nin... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
11:06
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
10:39
UltrAslan dağılıyor mu Şirin’in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
09:55
Kardeş ülke Azerbaycan’ı karıştıran görüntü
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü
09:47
Detaylar ortaya çıkıyor Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
08:52
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü Dev zam pompaya yansıdı
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 14:05:59. #7.13#
SON DAKİKA: Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.