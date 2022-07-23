Son Dakika İhh Haberleri

22:09 Çocuklar, "90'lar Çocuk Şenliği" ile nostalji oyunları oynuyor Sakarya Genç İHH Çocuk Birimince organize edilen "90'lar Çocuk Şenliği" ile çocuklara, topaç, misket, üçtaş, beştaş, sek sek, yakar top gibi sokak oyunları öğretiliyor.

10:53 Denizli'de meradan dönmeyen 69 yaşındaki çoban aranıyor Denizli'nin Kale ilçesinde hayvanlarını otlatmak için gittiği meradan dönmeyen 69 yaşındaki Mustafa Erbay için arama çalışması başlatıldı.

11:22 Erzincan'da toplanan 24 tonluk yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 24 ton gıda, giysi, su ve temizlik ile hijyen malzemesi yüklü tır, Suriye'ye uğurlandı.

16:58 Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan 5'inci "İyilik Treni" Herat'a ulaştı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle temin edilen insani yardım malzemelerini taşıyan 5'inci "İyilik Treni" Türkmenistan sınırında bulunan Turgundi Sınır Kapısı'ndan Afganistan'ın Herat vilayetine ulaştı.

23:56 Son dakika haberleri | TOGO'DAKİ KAZADA YARALANAN İHH GÖNÜLLÜLERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ Son dakika haberine göre İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibinin Togo'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile İstanbul'a getirildi.

18:10 GAZİANTEP - Togo'da hayatını kaybeden İHH gönüllüsü son yolculuğuna uğurlandı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibinin Kurban Bayramı çalışmaları için bulundukları Togo'da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Resul Çerezoğlu, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

18:06 Togo'daki kazada ölen İHH personeli Ercan Ersoy'un cenazesi defnedildi Kurban Bayramı çalışmaları için gittiği Togo'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Ercan Ersoy'un cenazesi toprağa verildi.

17:39 TOGO'DAKİ KAZADA ÖLEN İHH GÖNÜLLÜSÜ ÇEREZOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ve geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Resul Çerezoğlu (44) memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

23:24 JOHANNESBURG - İHH, Kurban Bayramı'nda Güney Afrikalı ve Esvatinili Müslümanların yüzünü güldürdü İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Esvatini Krallığı'nda ihtiyaç sahibi Müslüman ailelere kurban eti dağıttı.

15:53 Türk kurumları Kurban Bayramı'nda da Afgan halkının yanında yer aldı BİLAL GÜLER/SAYED KHODAİBERDİ SADAT - Ekonomik problemlerin yaşandığı Afganistan'da, "İyilik Trenleri" ile krizin hafifletilmesine büyük katkı sunan Türkiye merkezli kurum ve sivil toplum kuruluşları (STK), Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi binlerce Afgan aileyi destekledi.

01:08 İstanbul Valiliği: "144 Konutta Zarar Tespit Çalışmaları Tamamlandı. 80 Bin Liraya Kadar Olan Zarar Ödemeleri Yapıldı" İstanbul Valiliği, pazar günü İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından Esenyurt’ta meydana gelen dere taşması sonucu su basan ev ve iş yerleriyle ilgili su birikintilerinin tahliye çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını açıkladı. Valilik, şu ana kadar 144 konutta zarar tespit çalışmalarının tamamlandığını ve azami 80 bin liraya kadar olan zarar ödemelerinin, ilgililerin adına Halk Bankasına yatırıldığını bildirdi.

19:44 Son dakika! Kurban Bayramı için Togo'da bulunan İHH ekibi trafik kazası geçirdi Gelen son dakika haberine göre Kurban Bayramı çalışmaları için Togo'ya giden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) ekibinin geçirdiği trafik kazası sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

19:33 İHH'nın kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibi kaza geçirdi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibinin geçirdiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

19:10 İstanbul Valiliği: "144 Konutta Zarar Tespit Çalışmaları Tamamlandı. 80 Bin Liraya Kadar Olan Zarar Ödemeleri Yapıldı" İstanbul Valiliği, pazar günü İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından Esenyurt’ta meydana gelen dere taşması sonucu su basan ev ve iş yerleriyle ilgili su birikintilerinin tahliye çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını açıkladı. Valilik, şu ana kadar 144 konutta zarar tespit çalışmalarının tamamlandığını ve azami 80 bin liraya kadar olan zarar ödemelerinin, ilgililerin adına Halk Bankasına yatırıldığını bildirdi.

13:23 İHH'nın kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibi kaza geçirdi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibinin geçirdiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

13:23 COX'S BAZAR - İHH, hayırseverlerin kurbanlarını Arakanlı Müslümanlara ulaştırdı Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve olaylar nedeniyle topraklarını terk ederek Bangladeş'teki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanların yüzü, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Kurban Bayramı'nda güldü.

12:34 İHH 526 bin aileye kurban eti ulaştırdı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı 65 bin 775 hisselik kurbanı dünyanın birçok noktasındaki 526 bin aileye ulaştırdı.

03:18 İstanbul Valiliği: Taşkından Zarar Gören Konutlar İçin 5 Bin Tl, İşyerleri İçin 10 Bin TL Yardım Ödemesi Yapılmaya Başlanmıştır İstanbul Valiliği, dün etkili olan yağış dolayısıyla Haramidere’nin taşması sonucu Esenyurt ilçesinde bazı ev ve iş yerlerinin zarar görmesine ilişkin, “AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin TL, işyerleri için 10 bin TL yardım ödemesi yapılmaya başlanmıştır” açıklaması yaptı.

21:20 İstanbul Valiliği: Taşkından Zarar Gören Konutlar İçin 5 Bin Tl, İşyerleri İçin 10 Bin TL Yardım Ödemesi Yapılmaya Başlanmıştır İstanbul Valiliği, dün etkili olan yağış dolayısıyla Haramidere’nin taşması sonucu Esenyurt ilçesinde bazı ev ve iş yerlerinin zarar görmesine ilişkin, “AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin TL, işyerleri için 10 bin TL yardım ödemesi yapılmaya başlanmıştır” açıklaması yaptı.

19:22 Su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Haramidere'nin taşması sonucu su baskınına uğrayan çok sayıda ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

14:31 COX'S BAZAR - Topraklarından ayrılmak zorunda kalan Arakanlılar, kamplarda hayat mücadelesi veriyor Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve olaylar nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan 1 milyonu aşkın Arakanlı Müslüman, Bangladeş'teki kamplarda yaşam savaşı veriyor.

23:38 Sokakta bulunan İnguş kardeşler Rusya'da yaşayan ailesine kavuştu Suriye'nin Azez kenti sokaklarında terk edilmiş halde bulunan ve Türk sivil toplum kuruluşu İHH'nın yetimhanesine yerleştirilen 2 İnguş kardeş, Türkiye ve Rusya arasında yürütülen diplomatik faaliyetler sonucunda ailelerine kavuştu.

10:42 Rus vatandaşı 2 yetim ailelerine kavuştu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bulunan yetimhaneye 3 yıl önce terk edilen Rus vatandaşı 2 yetim çocuğu, insani diplomasi çalışmaları kapsamında ailelerine kavuşturdu.

13:31 İHH ekipleri kurban çalışmaları için yola çıktı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, bağışçıların kurbanlarını dünyanın 60 ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıktı.

12:06 İHH'den, Babül Hava Sınır Kapısı'nın açık tutulması çağrısı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'ye Türkiye sınırındaki Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden uluslararası yardımların ulaştırılması için ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararının uzatılması çağrısında bulundu.

11:39 Son dakika gündem: Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar devam ediyor Bir son dakika haberine göre Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın bulunması için çalışmalar, 11'inci gününde sürdürülüyor.

10:52 Kayıp iş makinesi operatörünün 9'uncu günde cesedine ulaşıldı DÜZCE'de, sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın (34) cansız bedeni, arama çalışmalarının 9'uncu gününde, 30 kilometre uzaklıktaki suyun içinde bulundu.

10:00 Bakan Soylu, Vali Atay'ın telefonu ile arama çalışması yapan ekiplerle görüntülü görüştü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi çalışmaların 9'uncu gününde kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

09:22 Son dakika haberleri... Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu Son dakika haberler: Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi çalışmaların 9'uncu gününde kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

12:19 ŞANLIURFA - 540 yetim çocuğa bayramlık hediye edildi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Şanlıurfa'da 540 yetim çocuğa bayramlık elbise yardımı yapıldı.

12:12 İHH Sudan'da 14 bin 700 aileye kurban eti ulaştıracak İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Sudan'da 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtırken, bayramda kesilmek üzere 700 kurbanlık hayvan satın aldı.

10:00 Sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları 8'inci gününde yaklaşık 400 kişilik ekiple devam ediyor.

19:21 Son dakika haberleri | Sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi Son dakika gelişmesine göre Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi.

16:12 Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin beşincisi törenle uğurlandı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan ve 8 konteynerden oluşan beşinci "İyilik Treni" Ankara'dan Afganistan'a uğurlandı.

16:12 Son dakika! Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'yı arama çalışmaları, 8'inci gününde sürüyor.

09:19 Son dakika haberleri: Sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları devam ediyor Son dakika haberine göre Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor.

09:57 Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürdü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar 5'inci günde de devam etti.

10:59 Eskişehir İHH'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret Eskişehir İHH (İnsani Yardım Vakfı) heyeti İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

10:16 Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar 4'üncü günde de devam ediyor.

14:27 İHH Somali'de 10 bin 520 gıda kolisi dağıttı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Somali'de kuraklıktan etkilenen 10 bin 520 aileye gıda yardımında bulundu.

12:13 Son dakika haberleri | Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor Son dakika haberine göre Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarına 4'üncü gününde devam ediliyor.

11:06 Son dakika haberleri... Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor (2) Son dakika gündem haberi: Arama çalışmaları yapan helikopterden görüntüler Düzce Valisi Cevdet Atay'ın jandarma mobil komuta merkezi ve AFAD Mobil Koordinasyon Merkezinde bilgi alması Atay'ın açıklamaları Arama çalışmalarından görüntüler İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un bölgede incelemelerde bulunması GÜNCELLEME...

10:21 Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar üçüncü günde de devam ediyor.

22:28 KASTAMONU - Sele kapılan genci arama çalışmalarına ara verildi Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

18:46 Sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan çalışmalara ara verildi.

15:38 KASTAMONU - Sele kapılan genci arama çalışmaları sürüyor Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor.

15:01 Yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi Hakkari'de Genç İHH İnsani Yardım Vakfı, yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi.

11:27 Son dakika haber: Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor Son dakika haberler... Kaynaşlı ilçesinde dün sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar devam ediyor.

22:45 İdlib'de yetimler için karne şenliği düzenlendi Suriye'nin İdlib ilinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca 500 yetimin katılımıyla karne şenliği düzenlendi.

15:31 Batman kermes düzenledi Batman'da İHH İnsani Yardım Derneği, dar gelirli aileler ve dernek yararına kermes düzenledi.

11:37 Moro Barış Süreci İzleme Heyeti Üyesi Oruç: "Bangsamoro'da belirsizlik havası hakim" Filipinler'in güneyinde Moro Barış Süreci İzleme Heyeti (TPMT) Üyesi Hüseyin Oruç, Ferdinand Marcos'un Filipinler Devlet Başkanlığı'na seçilmesinin ardından Bangsamoro'daki barış sürecinin nasıl devam edeceğiyle ilgili belirsizlik havasının hakim olduğunu söyledi.

10:44 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşirenin ailesi arama çalışmalarını umutla takip ediyor Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

10:42 Afganistan'da deprem bölgesine ilk insani yardım ulaştırıldı Afganistan'da depremin vurduğu Paktika vilayetinin Giyan ve Barmel ilçeleri ve köylerine ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlandı.

19:39 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi 140 kişilik ekip arıyor Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

16:44 İHH'dan depremden etkilenen Afganistan'a sıcak yemek, battaniye ve çadır yardımı İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen 1560 kişiye sıcak yemek dağıttı.

20:27 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

20:05 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

15:08 Köprüçay'da kaybolan Burundili turisti arama çalışması 11'inci gününde ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'na girmesinin ardından akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere (22) için başlatılan arama- kurtarma çalışmaları 11 gündür devam ediyor.

14:12 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü sağlamayı hedefliyoruz Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda 'Dünyada En Fazla Yerinden Edilmiş İnsan Barındıran Ülke Olarak Türkiye Tecrübesi' başlıklı panelde konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü sağlamayı hedefliyoruz.

11:47 İHH Sakarya Şubesi ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtacak İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şubesi, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtacak.

17:12 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışması devam ediyor Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması sürüyor.

16:17 STK'lerden Türkmenistan'daki insani kriz iddialarına ilişkin açıklama Bazı sivil toplum kuruluşları Türkmenistan'daki insani kriz iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

17:19 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire 140 kişilik ekiple aranıyor Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i 140 kişilik ekip arıyor.

16:52 AFYONKARAHİSAR - İHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdı Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl etkinlikleri kapsamında, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekipleri, profesyonel dağcılar eşliğinde Karahisar Kalesi'nin eteklerindeki çöp ve atıkları topladı.

23:35 İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Lübnan'da Filistin kampını ziyaret etti İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyet, Lübnan'da Filistinli mülteci kampını ziyaret etti, oradaki siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

18:53 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor Pervari'de piknik yaparken Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması devam ediyor.

11:03 Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

01:43 Son dakika: ESKİŞEHİR - Yüksek Hızlı Tren yangın tatbikatı düzenlendi Son dakika haberi: Eskişehir'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye'de ilk kez kapalı tünelde yanan hızlı trene yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

22:47 Mavi Marmara saldırısını anlatan "Sinyal" filminin galası yapıldı Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının ve Filistin'deki İsrail zulmünün anlatıldığı "Sinyal" adlı kısa filmin galası gerçekleştirildi.

20:38 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor Siirt'in Pervari ilçesinde piknikte Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

12:22 Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

11:29 Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı: 70 ekibin katıldığı çalışmada 18 dalgıç da suda arama yapıyor Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı: 70 ekibin katıldığı çalışmada 18 dalgıç da suda arama yapıyor Arama köpekleri de ırmak çevresinde arama yapıyorKAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmalarına yeniden başlandı.

17:39 Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

17:13 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması devam ediyor.

15:09 Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması devam ediyor.