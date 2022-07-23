Son Dakika İhh Haberleri

- 14:54 Kahramankazan'da arama kurtarma ekibine doğada arama kurtarma eğitimi verildi
Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliğine, doğada arama kurtarma eğitimi verildi.
- 12:38 Nehirdeki kız çocuğunu kurtarırken akıntıya kapılan kişi aranıyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde akıntıya kapılan Aydın Tutkal'ı arama çalışmaları sürüyor.
- 23.07.2022 23 Tem 22:09 Çocuklar, "90'lar Çocuk Şenliği" ile nostalji oyunları oynuyor
Sakarya Genç İHH Çocuk Birimince organize edilen "90'lar Çocuk Şenliği" ile çocuklara, topaç, misket, üçtaş, beştaş, sek sek, yakar top gibi sokak oyunları öğretiliyor.
- 22.07.2022 22 Tem 10:53 Denizli'de meradan dönmeyen 69 yaşındaki çoban aranıyor
Denizli'nin Kale ilçesinde hayvanlarını otlatmak için gittiği meradan dönmeyen 69 yaşındaki Mustafa Erbay için arama çalışması başlatıldı.
- 20.07.2022 20 Tem 11:22 Erzincan'da toplanan 24 tonluk yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi
Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 24 ton gıda, giysi, su ve temizlik ile hijyen malzemesi yüklü tır, Suriye'ye uğurlandı.
- 16.07.2022 16 Tem 16:58 Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan 5'inci "İyilik Treni" Herat'a ulaştı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle temin edilen insani yardım malzemelerini taşıyan 5'inci "İyilik Treni" Türkmenistan sınırında bulunan Turgundi Sınır Kapısı'ndan Afganistan'ın Herat vilayetine ulaştı.
- 13.07.2022 13 Tem 23:56 Son dakika haberleri | TOGO'DAKİ KAZADA YARALANAN İHH GÖNÜLLÜLERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Son dakika haberine göre İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibinin Togo'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile İstanbul'a getirildi.
- 13.07.2022 13 Tem 18:10 GAZİANTEP - Togo'da hayatını kaybeden İHH gönüllüsü son yolculuğuna uğurlandı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibinin Kurban Bayramı çalışmaları için bulundukları Togo'da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Resul Çerezoğlu, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.
- 13.07.2022 13 Tem 18:06 Togo'daki kazada ölen İHH personeli Ercan Ersoy'un cenazesi defnedildi
Kurban Bayramı çalışmaları için gittiği Togo'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Ercan Ersoy'un cenazesi toprağa verildi.
- 13.07.2022 13 Tem 17:39 TOGO'DAKİ KAZADA ÖLEN İHH GÖNÜLLÜSÜ ÇEREZOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ
İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ve geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Resul Çerezoğlu (44) memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.
- 12.07.2022 12 Tem 23:24 JOHANNESBURG - İHH, Kurban Bayramı'nda Güney Afrikalı ve Esvatinili Müslümanların yüzünü güldürdü
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Esvatini Krallığı'nda ihtiyaç sahibi Müslüman ailelere kurban eti dağıttı.
- 12.07.2022 12 Tem 15:53 Türk kurumları Kurban Bayramı'nda da Afgan halkının yanında yer aldı
BİLAL GÜLER/SAYED KHODAİBERDİ SADAT - Ekonomik problemlerin yaşandığı Afganistan'da, "İyilik Trenleri" ile krizin hafifletilmesine büyük katkı sunan Türkiye merkezli kurum ve sivil toplum kuruluşları (STK), Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi binlerce Afgan aileyi destekledi.
- 12.07.2022 12 Tem 01:08 İstanbul Valiliği: "144 Konutta Zarar Tespit Çalışmaları Tamamlandı. 80 Bin Liraya Kadar Olan Zarar Ödemeleri Yapıldı"
İstanbul Valiliği, pazar günü İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından Esenyurt’ta meydana gelen dere taşması sonucu su basan ev ve iş yerleriyle ilgili su birikintilerinin tahliye çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını açıkladı. Valilik, şu ana kadar 144 konutta zarar tespit çalışmalarının tamamlandığını ve azami 80 bin liraya kadar olan zarar ödemelerinin, ilgililerin adına Halk Bankasına yatırıldığını bildirdi.
- 11.07.2022 11 Tem 19:44 Son dakika! Kurban Bayramı için Togo'da bulunan İHH ekibi trafik kazası geçirdi
Gelen son dakika haberine göre Kurban Bayramı çalışmaları için Togo'ya giden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) ekibinin geçirdiği trafik kazası sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
- 11.07.2022 11 Tem 19:33 İHH'nın kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibi kaza geçirdi
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibinin geçirdiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
- 11.07.2022 11 Tem 19:10 İstanbul Valiliği: "144 Konutta Zarar Tespit Çalışmaları Tamamlandı. 80 Bin Liraya Kadar Olan Zarar Ödemeleri Yapıldı"
İstanbul Valiliği, pazar günü İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından Esenyurt’ta meydana gelen dere taşması sonucu su basan ev ve iş yerleriyle ilgili su birikintilerinin tahliye çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını açıkladı. Valilik, şu ana kadar 144 konutta zarar tespit çalışmalarının tamamlandığını ve azami 80 bin liraya kadar olan zarar ödemelerinin, ilgililerin adına Halk Bankasına yatırıldığını bildirdi.
- 11.07.2022 11 Tem 14:42 İSLAMABAD - Pakistan'daki Türk STK'ler bayramda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
Pakistan'daki Türk sivil toplum kuruluşları (STK) Kurban Bayramı'nda ülkedeki ihtiyaç sahiplerini unutmadı.
- 11.07.2022 11 Tem 13:23 İHH'nın kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibi kaza geçirdi
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibinin geçirdiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
- 11.07.2022 11 Tem 13:23 COX'S BAZAR - İHH, hayırseverlerin kurbanlarını Arakanlı Müslümanlara ulaştırdı
Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve olaylar nedeniyle topraklarını terk ederek Bangladeş'teki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanların yüzü, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Kurban Bayramı'nda güldü.
- 11.07.2022 11 Tem 12:34 İHH 526 bin aileye kurban eti ulaştırdı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı 65 bin 775 hisselik kurbanı dünyanın birçok noktasındaki 526 bin aileye ulaştırdı.
- 11.07.2022 11 Tem 03:18 İstanbul Valiliği: Taşkından Zarar Gören Konutlar İçin 5 Bin Tl, İşyerleri İçin 10 Bin TL Yardım Ödemesi Yapılmaya Başlanmıştır
İstanbul Valiliği, dün etkili olan yağış dolayısıyla Haramidere’nin taşması sonucu Esenyurt ilçesinde bazı ev ve iş yerlerinin zarar görmesine ilişkin, “AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin TL, işyerleri için 10 bin TL yardım ödemesi yapılmaya başlanmıştır” açıklaması yaptı.
- 10.07.2022 10 Tem 21:20 İstanbul Valiliği: Taşkından Zarar Gören Konutlar İçin 5 Bin Tl, İşyerleri İçin 10 Bin TL Yardım Ödemesi Yapılmaya Başlanmıştır
İstanbul Valiliği, dün etkili olan yağış dolayısıyla Haramidere’nin taşması sonucu Esenyurt ilçesinde bazı ev ve iş yerlerinin zarar görmesine ilişkin, “AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin TL, işyerleri için 10 bin TL yardım ödemesi yapılmaya başlanmıştır” açıklaması yaptı.
- 10.07.2022 10 Tem 19:22 Su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor
İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Haramidere'nin taşması sonucu su baskınına uğrayan çok sayıda ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.
- 10.07.2022 10 Tem 14:31 COX'S BAZAR - Topraklarından ayrılmak zorunda kalan Arakanlılar, kamplarda hayat mücadelesi veriyor
Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve olaylar nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan 1 milyonu aşkın Arakanlı Müslüman, Bangladeş'teki kamplarda yaşam savaşı veriyor.
- 09.07.2022 09 Tem 23:38 Sokakta bulunan İnguş kardeşler Rusya'da yaşayan ailesine kavuştu
Suriye'nin Azez kenti sokaklarında terk edilmiş halde bulunan ve Türk sivil toplum kuruluşu İHH'nın yetimhanesine yerleştirilen 2 İnguş kardeş, Türkiye ve Rusya arasında yürütülen diplomatik faaliyetler sonucunda ailelerine kavuştu.
- 09.07.2022 09 Tem 10:42 Rus vatandaşı 2 yetim ailelerine kavuştu
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bulunan yetimhaneye 3 yıl önce terk edilen Rus vatandaşı 2 yetim çocuğu, insani diplomasi çalışmaları kapsamında ailelerine kavuşturdu.
- 08.07.2022 08 Tem 20:00 Bingöl'de AFAD gönüllüleri bayramda görev başında olacak
Bingöl'de AFAD, Kurban Bayramı'nda acil durumlarda vatandaşların yardımına nöbetçi ekipleriyle yetişecek.
- 08.07.2022 08 Tem 13:31 İHH ekipleri kurban çalışmaları için yola çıktı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, bağışçıların kurbanlarını dünyanın 60 ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıktı.
- 07.07.2022 07 Tem 12:06 İHH'den, Babül Hava Sınır Kapısı'nın açık tutulması çağrısı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'ye Türkiye sınırındaki Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden uluslararası yardımların ulaştırılması için ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararının uzatılması çağrısında bulundu.
- 07.07.2022 07 Tem 11:39 Son dakika gündem: Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar devam ediyor
Bir son dakika haberine göre Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın bulunması için çalışmalar, 11'inci gününde sürdürülüyor.
- 06.07.2022 06 Tem 11:13 Son dakika haberleri! KASTAMONU - Selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar 10. gününde sürüyor
Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın bulunması için çalışmalar, 10'uncu gününde devam ediyor.
- 06.07.2022 06 Tem 10:52 Kayıp iş makinesi operatörünün 9'uncu günde cesedine ulaşıldı
DÜZCE'de, sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın (34) cansız bedeni, arama çalışmalarının 9'uncu gününde, 30 kilometre uzaklıktaki suyun içinde bulundu.
- 06.07.2022 06 Tem 10:09 Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu
Düzce'de yaşanan sel felaketinde kaybolan ve 9 gündür aranan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni, 30 kilometre uzaklıkta bulundu.
- 06.07.2022 06 Tem 10:00 Bakan Soylu, Vali Atay'ın telefonu ile arama çalışması yapan ekiplerle görüntülü görüştü
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi çalışmaların 9'uncu gününde kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.
- 06.07.2022 06 Tem 09:22 Son dakika haberleri... Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu
Son dakika haberler: Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi çalışmaların 9'uncu gününde kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.
- 05.07.2022 05 Tem 12:19 ŞANLIURFA - 540 yetim çocuğa bayramlık hediye edildi
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Şanlıurfa'da 540 yetim çocuğa bayramlık elbise yardımı yapıldı.
- 05.07.2022 05 Tem 12:12 İHH Sudan'da 14 bin 700 aileye kurban eti ulaştıracak
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Sudan'da 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtırken, bayramda kesilmek üzere 700 kurbanlık hayvan satın aldı.
- 05.07.2022 05 Tem 12:12 KASTAMONU - (DRON) Selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor
Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın bulunması için çalışmalar, 9'uncu gününde devam ediyor.
- 05.07.2022 05 Tem 10:00 Sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları 8'inci gününde yaklaşık 400 kişilik ekiple devam ediyor.
- 04.07.2022 04 Tem 19:21 Son dakika haberleri | Sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi
Son dakika gelişmesine göre Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi.
- 04.07.2022 04 Tem 16:12 Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin beşincisi törenle uğurlandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan ve 8 konteynerden oluşan beşinci "İyilik Treni" Ankara'dan Afganistan'a uğurlandı.
- 04.07.2022 04 Tem 16:12 Son dakika! Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor
Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'yı arama çalışmaları, 8'inci gününde sürüyor.
- 04.07.2022 04 Tem 09:19 Son dakika haberleri: Sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberine göre Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor.
- 03.07.2022 03 Tem 20:10 Son dakika: Sele kapılan operatörü arama çalışmaları 6. gününde sürüyor (2)
Son dakika haberleri... Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için ekipler yoğun mücadele yürütüyor.
- 03.07.2022 03 Tem 10:58 KASTAMONU - Sele kapılan genci arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'yı arama çalışmaları, 7'nci gününde devam ediyor.
- 03.07.2022 03 Tem 09:53 Son dakika gündem: Sele kapılan operatörü arama çalışmaları 6. gününde sürüyor
Son dakika haberler: Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için ekipler yoğun mücadele yürütüyor.
- 02.07.2022 02 Tem 22:37 Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarının 6. gününde de sonuç alınamadı
Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
- 02.07.2022 02 Tem 11:05 Son dakika haberi! KASTAMONU - Sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor
Son dakika haberler: Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor.
- 02.07.2022 02 Tem 09:57 Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürdü
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar 5'inci günde de devam etti.
- 01.07.2022 01 Tem 22:07 Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarının 5. gününde de sonuç alınamadı
Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
- 01.07.2022 01 Tem 20:58 Son dakika haberleri | Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen sudaki çalışmalara ara verildi
Son dakika haber... Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için yürütülen sudaki arama çalışmalarına ara verildi.
- 01.07.2022 01 Tem 10:59 Eskişehir İHH'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret
Eskişehir İHH (İnsani Yardım Vakfı) heyeti İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.
- 01.07.2022 01 Tem 10:16 Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar 4'üncü günde de devam ediyor.
- 30.06.2022 30 Haz 20:43 KASTAMONU - Sele kapılan genci arama çalışmalarından 4'üncü gün de sonuç alınamadı
Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
- 30.06.2022 30 Haz 14:27 İHH Somali'de 10 bin 520 gıda kolisi dağıttı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Somali'de kuraklıktan etkilenen 10 bin 520 aileye gıda yardımında bulundu.
- 30.06.2022 30 Haz 12:13 Son dakika haberleri | Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor
Son dakika haberine göre Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarına 4'üncü gününde devam ediliyor.
- 30.06.2022 30 Haz 11:06 Son dakika haberleri... Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor (2)
Son dakika gündem haberi: Arama çalışmaları yapan helikopterden görüntüler Düzce Valisi Cevdet Atay'ın jandarma mobil komuta merkezi ve AFAD Mobil Koordinasyon Merkezinde bilgi alması Atay'ın açıklamaları Arama çalışmalarından görüntüler İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un bölgede incelemelerde bulunması GÜNCELLEME...
- 30.06.2022 30 Haz 10:21 Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar üçüncü günde de devam ediyor.
- 29.06.2022 29 Haz 22:28 KASTAMONU - Sele kapılan genci arama çalışmalarına ara verildi
Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
- 29.06.2022 29 Haz 18:46 Sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan çalışmalara ara verildi.
- 29.06.2022 29 Haz 15:38 KASTAMONU - Sele kapılan genci arama çalışmaları sürüyor
Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor.
- 29.06.2022 29 Haz 15:01 Yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi
Hakkari'de Genç İHH İnsani Yardım Vakfı, yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi.
- 29.06.2022 29 Haz 11:27 Son dakika haber: Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor
Son dakika haberler... Kaynaşlı ilçesinde dün sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar devam ediyor.
- 28.06.2022 28 Haz 17:30 Son Dakika | Kamyonun çaya devrildiği kazada kayboldu, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na uçtu.
- 28.06.2022 28 Haz 13:43 Son dakika haberleri | KASTAMONU - Selde kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'yı arama çalışmaları sürüyor
Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor.
- 24.06.2022 24 Haz 22:45 İdlib'de yetimler için karne şenliği düzenlendi
Suriye'nin İdlib ilinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca 500 yetimin katılımıyla karne şenliği düzenlendi.
- 24.06.2022 24 Haz 15:31 Batman kermes düzenledi
Batman'da İHH İnsani Yardım Derneği, dar gelirli aileler ve dernek yararına kermes düzenledi.
- 24.06.2022 24 Haz 11:37 Moro Barış Süreci İzleme Heyeti Üyesi Oruç: "Bangsamoro'da belirsizlik havası hakim"
Filipinler'in güneyinde Moro Barış Süreci İzleme Heyeti (TPMT) Üyesi Hüseyin Oruç, Ferdinand Marcos'un Filipinler Devlet Başkanlığı'na seçilmesinin ardından Bangsamoro'daki barış sürecinin nasıl devam edeceğiyle ilgili belirsizlik havasının hakim olduğunu söyledi.
- 24.06.2022 24 Haz 10:44 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşirenin ailesi arama çalışmalarını umutla takip ediyor
Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.
- 24.06.2022 24 Haz 10:42 Afganistan'da deprem bölgesine ilk insani yardım ulaştırıldı
Afganistan'da depremin vurduğu Paktika vilayetinin Giyan ve Barmel ilçeleri ve köylerine ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlandı.
- 23.06.2022 23 Haz 19:39 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi 140 kişilik ekip arıyor
Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.
- 23.06.2022 23 Haz 16:44 İHH'dan depremden etkilenen Afganistan'a sıcak yemek, battaniye ve çadır yardımı
İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen 1560 kişiye sıcak yemek dağıttı.
- 22.06.2022 22 Haz 20:27 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor
Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.
- 22.06.2022 22 Haz 12:19 MOGADİŞU/BEYDAVA - İHH, Somali'de iki yeni cami inşa etti
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Somali'nin Mogadişu ve Beydava şehirlerinde iki caminin yapımı tamamladı.
- 21.06.2022 21 Haz 20:05 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor
Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.
- 21.06.2022 21 Haz 15:08 Köprüçay'da kaybolan Burundili turisti arama çalışması 11'inci gününde
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'na girmesinin ardından akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere (22) için başlatılan arama- kurtarma çalışmaları 11 gündür devam ediyor.
- 21.06.2022 21 Haz 14:12 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü sağlamayı hedefliyoruz
Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda 'Dünyada En Fazla Yerinden Edilmiş İnsan Barındıran Ülke Olarak Türkiye Tecrübesi' başlıklı panelde konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü sağlamayı hedefliyoruz.
- 21.06.2022 21 Haz 11:47 İHH Sakarya Şubesi ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtacak
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şubesi, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtacak.
- 20.06.2022 20 Haz 17:12 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışması devam ediyor
Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması sürüyor.
- 20.06.2022 20 Haz 16:17 STK'lerden Türkmenistan'daki insani kriz iddialarına ilişkin açıklama
Bazı sivil toplum kuruluşları Türkmenistan'daki insani kriz iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
- 19.06.2022 19 Haz 17:19 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire 140 kişilik ekiple aranıyor
Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i 140 kişilik ekip arıyor.
- 19.06.2022 19 Haz 16:52 AFYONKARAHİSAR - İHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdı
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl etkinlikleri kapsamında, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekipleri, profesyonel dağcılar eşliğinde Karahisar Kalesi'nin eteklerindeki çöp ve atıkları topladı.
- 18.06.2022 18 Haz 23:35 İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Lübnan'da Filistin kampını ziyaret etti
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyet, Lübnan'da Filistinli mülteci kampını ziyaret etti, oradaki siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.
- 18.06.2022 18 Haz 18:53 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor
Pervari'de piknik yaparken Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması devam ediyor.
- 18.06.2022 18 Haz 11:03 Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
- 18.06.2022 18 Haz 01:43 Son dakika: ESKİŞEHİR - Yüksek Hızlı Tren yangın tatbikatı düzenlendi
Son dakika haberi: Eskişehir'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye'de ilk kez kapalı tünelde yanan hızlı trene yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.
- 17.06.2022 17 Haz 22:47 Mavi Marmara saldırısını anlatan "Sinyal" filminin galası yapıldı
Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının ve Filistin'deki İsrail zulmünün anlatıldığı "Sinyal" adlı kısa filmin galası gerçekleştirildi.
- 17.06.2022 17 Haz 20:38 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor
Siirt'in Pervari ilçesinde piknikte Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.
- 17.06.2022 17 Haz 12:22 Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
- 17.06.2022 17 Haz 11:29 Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı: 70 ekibin katıldığı çalışmada 18 dalgıç da suda arama yapıyor
Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı: 70 ekibin katıldığı çalışmada 18 dalgıç da suda arama yapıyor Arama köpekleri de ırmak çevresinde arama yapıyorKAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmalarına yeniden başlandı.
- 16.06.2022 16 Haz 17:39 Siirt'te Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi bulmak için su altı taraması yapılıyor
Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.
- 15.06.2022 15 Haz 17:13 Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor
Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması devam ediyor.
- 14.06.2022 14 Haz 15:09 Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması devam ediyor.
- 14.06.2022 14 Haz 09:18 Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları dördüncü günündeSİİRT Siirt'in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları dört gündür 132 personelle devam ediyor.