Kütahya'da Zafer Meydanı'nda kurulan Hayır Çarşısı'nda Gazze için satış yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Zafer Meydanı'nda kurulan Hayır Çarşısı'nda Gazze için satış yapılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya\'da Zafer Meydanı\'nda kurulan Hayır Çarşısı\'nda Gazze için satış yapılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da KÜSİDAP ve İHH öncülüğünde Zafer Meydanı'nda kurulan Hayır Çarşısı'nda kadınların hazırladığı yiyecek, giyim ve el işi ürünler satışa sunuldu. Çarşıda çocuklar Gazze'deki akranları için resim çizerken, fotoğraf sergisi ve Filistinli öğrencilerin mektupları yer alıyor.

Gazze'deki mazlumlara destek olmak için Kütahya'da "Hayır Çarşısı" kuruldu.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (KÜSİDAP) ve Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Zafer Meydanı'nda kurulan ve platform üyesi derneklerin desteklediği çarşıda, kadınların hazırladığı yiyecek ve içecekler ile giyim, el işi ürünler ve süs eşyaları satışa sunuldu.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı ve KÜSİDAP Başkan Vekili Mustafa Yenipazar, yaptığı açıklamada, Kütahya'da Filistin ve Gazze'yi unutmamak ve unutturmamak adına farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.

Gazze'de zulüm bitene kadar sokaklarda olmaya devam edeceklerini dile getiren Yenipazar, şunları söyledi:

"Bugün yine Gazze için sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Hayır Çarşısı etkinliğinde bir aradayız. Burada Gazze'deki kardeşlerimizin yararına ürün satışlarımız gün boyu devam edecek. Çocuklarımız Gazze'deki akranları için resim çiziyorlar. Fotoğraf sergimizle Gazze'de yaşananları vatandaşlarımıza hatırlatmaya çalışıyoruz. Filistinli öğrenci kardeşlerimizin Filistin'den, Gazze'den getirdikleri mektuplar, notlar var. Halkımızla bunu paylaşıyoruz. Bu şekilde, birilerinin unutturmaya çalıştığı bu katliamı Kütahya'mızın, Türkiye'mizin gündeminde tutmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA
İnsan HaklarıKütahyaGüncelDünyaGiyimGazzeİHHSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı 'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
60 milyonluk garaj Türkiye’de sadece 2 tane var 60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
14:50
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
14:25
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:43
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 15:48:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Kütahya'da Zafer Meydanı'nda kurulan Hayır Çarşısı'nda Gazze için satış yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei