Isparta Sütçüler\'de mahsur İHH gönüllülerine dronla erzak ulaştırıldı, 1 gönüllü öldü

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerini kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında mahsur kalan 10 kişi için bölgeye dron ile erzak gönderildi.

Dün, Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde ihbarda bulunulmuş, bölgeye Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda grubun bulunduğu noktalar dronla tespit edildi.

Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan gönüllülerden 3'ü ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. Grupta bulunan 42 yaşındaki Sinan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Yavuz'un cansız bedenine ulaşılarak bulunduğu bölgeden çıkarıldığı öğrenildi.

Mahsur kalan diğer 10 kişinin, kurtarılanların olduğu bölgeden farklı bir noktada olduğu öğrenildi.

Bugün sabah erken saatlerinde başlayan kurtarma çalışmaları kapsamında, ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri tarafından mahsur kalanlar için yerli ve milli olan dev dron ile erzak gönderildi. Yaklaşık 25 kiloya kadar ağırlık taşıyabilen drona, içinde gıda ürünlerinin yer aldığı poşetler bağlanıp havalandırılarak bölgeye yollandı.