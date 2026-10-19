CHP\'li başkanın kızı çalışmadığı halde Yeni Partili belediyede maaşa bağlanmış

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Çukurova Belediyesi soruşturmasında yeni bir detay ortaya çıktı. Kamuoyunda "bankamatik memuru" olarak bilinen ve işe gitmeden maaş aldığı ileri sürülen personel arasında bir belediye başkanının kızının da bulunduğu belirlendi.

"BANKAMATİK MEMURU" İDDİASI

Elde edilen bilgilere göre, CHP’li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk’ün kızı E.A., Çukurova Belediyesi’nde fiilen çalışmadığı halde maaş aldığı iddia edilen personel arasında yer aldı. Şüpheli E.A. hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında da, bazı personelin fiilen çalışmadığı halde maaş aldığı iddiasına yer verilmişti. Başsavcılık, bu kapsamdaki personelin de gözaltına alınanlar arasında bulunduğunu bildirmişti.

BAŞKAN VE ESKİ BAŞKAN GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde belediye binası ile çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 51 kişiden, Yeni Partili Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski belediye başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin’in de aralarında bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınanlar arasında 4 başkan yardımcısı, belediye şirketinin bir yöneticisi, 4 yerel yüklenici ve Kozay’ın bir yakını da bulunuyor. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

İHALE VE RÜŞVET İDDİALARI

Başsavcılığın açıklamasına göre, belediyenin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları 3 kişilik bilirkişi heyetince incelendi. Başsavcılık, belediyeye bağlı bir şirket üzerinden yapılan bazı alımlarda Kamu İhale Kanunu’ndaki istisna hükmünün mevzuata aykırı biçimde kullanıldığını öne sürdü. Açıklamada, bazı yüklenicilerin hakediş ödemelerini alabilmek için rüşvet verdiği de ileri sürüldü.

Şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi.

KOZAY AĞUSTOSTA CHP’DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 7 Ağustos’ta CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katılmıştı. Kozay’dan önce belediye başkanlığı görevini yürüten Soner Çetin ise halen CHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor.