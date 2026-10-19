Erciyes'te 3 bin 400 metrede düşen rehber dağcı öldü, Hollandalı dağcı kurtarıldı - Son Dakika
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Erciyes'te 3 bin 400 metrede düşen rehber dağcı öldü, Hollandalı dağcı kurtarıldı

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Erciyes\'te 3 bin 400 metrede düşen rehber dağcı öldü, Hollandalı dağcı kurtarıldı
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Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışında rehber dağcı, 3 bin 400 metre rakımdaki Şeytan Deresi bölgesinde düşerek yaklaşık 300 metre sürüklendi ve yaşamını yitirdi. Donma tehlikesi geçiren Hollandalı dağcı ise AFAD, UMKE, İHH ve JAK ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı sırasında kayalıklardan düşen dağcı yaşamını yitirdi, bölgede mahsur kalan Hollandalı dağcı kurtarıldı.

Hollandalı dağcı Wessel Westerhof ile ona rehberlik yapan Hasan Ali Şahin (41), Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Şahin, 3 bin 400 metre rakımdaki Şeytan Deresi bölgesinde tırmanış sırasında düşerek yaklaşık 300 metre sürüklendi. Diğer dağcının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İHH ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede Westerhof ile irtibat kuran ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

AFAD'ın profesyonel dağcı ve dron ekibinin de katıldığı çalışmada dağcılara ulaşıldı.

Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, mahsur kaldığı yerde donma tehlikesi geçirdiği öğrenilen Westerhof ile hayatını kaybeden Şahin'in cansız bedenini dağdan indirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erciyes'te 3 bin 400 metrede düşen rehber dağcı öldü, Hollandalı dağcı kurtarıldı - Son Dakika
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