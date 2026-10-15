Kocaeli Gebze\'de sele kapılan sürücü 50 metre sürüklendi, ağaca tutunarak kurtarıldı

Kocaeli Gebze'de sele kapılan sürücü 50 metre sürüklendi, ağaca tutunarak kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Gebze'deki Mudarlı köyünde dere taşınca bir araç sel suları altında kaldı. Araçtan çıkan sürücü yaklaşık 50 metre sürüklenip ağaca tutundu ve itfaiye, GEAK, İHH arama kurtarma ile dalgıç ekipleri tarafından halatlarla kurtarıldı.
SEL SULARINA KAPILDI, AĞACA TUTUNARAK BEKLEDİ
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mudarlı köyünde dere taştı, bir araç sel sularının içinde kaldı. Araçtan çıkan sürücü, sel sularına kapılarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, GEAK, İHH arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, sel suları içerisinde ağaca tutunan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, halatlarla bağladıkları sürücüyü kurtardı.
Selda Hatun TAN/GEBZE(Kocaeli),
Kaynak: DHA
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