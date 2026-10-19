Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur İHH ekibinden 3 kişi kurtarıldı, 1 gönüllü öldü - Son Dakika
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Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur İHH ekibinden 3 kişi kurtarıldı, 1 gönüllü öldü

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Isparta Yazılı Kanyon\'da mahsur İHH ekibinden 3 kişi kurtarıldı, 1 gönüllü öldü
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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerinden 3'ü sağ olarak kurtarıldı. 42 yaşındaki Sinan Yavuz'un hayatını kaybettiği olayda diğer gönüllülerin ve Yavuz'un cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerinden 3'ü sağ olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden Sinan Yavuz'un cansız bedeninin çıkarılması ve diğer gönüllülerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde ihbarda bulunuldu. Arama kurtarma eğitimi ve kanyon faaliyetleri için İstanbul'dan bölgeye gelen, 12'si profesyonel, 2'si amatör dağcıdan oluşan grubun dün saat 09.00 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nden yaya olarak Yazılı Kanyon'a gitmek üzere hareket ettiği öğrenildi. Gece bölgeden çıkış yapmaları planlanan gruptan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. İhbarın ardından Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda grubun bulunduğu yerler dronla tespit edildi.

3 kişi sağ olarak bulundu

Gruptaki 42 yaşındaki Sinan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlenirken, mahsur kalan gönüllülerden 3'ü ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan diğer gönüllülerin kurtarılması ve hayatını kaybeden Yavuz'un cansız bedeninin bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Sinan YavuzAcil DurumSütçüler3. SayfaIspartaGüncelİHHSon Dakika

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SON DAKİKA: Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur İHH ekibinden 3 kişi kurtarıldı, 1 gönüllü öldü - Son Dakika
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