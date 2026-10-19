Sütçüler\'deki Yazılı Kanyon\'da mahsur kalan İHH ekibinden 3 kişiye ulaşıldı, 10 kişinin durumu iyi

Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH ekibinden 3 kişiye ulaşıldı, 10 kişinin durumu iyiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta Valiliği, Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerinden 3'ünün ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldığını duyurdu. Başka bir noktada bulunan 10 kişiyle irtibat kuruldu, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Sarp arazi ve gece şartları nedeniyle durdurulan çalışmalar sabah saatlerinde sürecek. 14 kişilik gruptan Sinan Yavuz yaşamını yitirmişti.
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan İHH gönüllü grubundan 3 kişi kurtarıldı.
Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 13 kişiden 3'ünün, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldığı belirtildi.
10 GÖNÜLLÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ
Vefat eden kişinin cenazesinin de çıkarılmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, "Başka bir noktada bir arada bulunan ve sağlık durumları iyi olan 10 vatandaşımız ile de irtibat kurulmuş olup, gece şartları ile bölgenin sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle devam edilemediği için ara verilen kurtarma çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde yeniden başlanacaktır." denildi.
GRUPTAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 14 kişilik İHH gönüllü grubundan 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, mahsur kalan 13 kişinin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.
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