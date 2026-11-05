Bangsamoro'da özerklik sonrası ilk seçim gözlemleri Ankara'da paylaşıldı - Son Dakika
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Bangsamoro'da özerklik sonrası ilk seçim gözlemleri Ankara'da paylaşıldı

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Bangsamoro\'da özerklik sonrası ilk seçim gözlemleri Ankara\'da paylaşıldı
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İletişim Platformunun Ankara İletişim Buluşmaları'nda Bangsamoro'da özerklik sonrası ilk seçimler ele alındı. Seçimleri bölgede izleyen AK Parti milletvekilleri ve İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç, gözlemlerini ve oy kullanma alanlarındaki aksaklıkları paylaştı.

İletişim Platformunca düzenlenen "Ankara İletişim Buluşmaları"nda, Filipinler'in güneyinde Müslüman Mindanao'da bulunan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde (BARMM) özerklik sonrası yapılan ilk seçimler ele alındı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Savaştan Siyasete Bangsamoro'da Özerklik ve Parlamento Seçimleri" başlıklı program düzenlendi.

Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki seçimlerin değerlendirildiği programda, seçimleri bölgede takip eden AK Parti Milletvekilleri Hasan Turan, Osman Mesten ve Fahrettin Tuğrul ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti ve Moro Barış Süreci İzleme Heyeti (TPMT) Üyesi Hüseyin Oruç gözlemlerini paylaştı.

Burada konuşan Turan, seçimlerde bazı eksiklikler ve oy kullanma alanlarında aksaklıklar gördüklerini belirterek, "Seçimde rekabetin olduğu yerde elbette tartışmalar yaşanır. Kendi zaviyemizden baktığımızda eksiklikleri, oy kullanma alanlarındaki aksaklıkları gördük. Ancak bölgedeki aktörlere de ifade ettiğimiz gibi belli ki birileri burada sizi birbirinize düşürmek ve gücünüzü zayıflatmak istiyor. Bu hesabın parçası olmamak gerekir. Birbiriniz arasında uzlaşma kanallarını bulmak en akılcı yoldur dedik." ifadelerini kullandı.

"Milletimiz adına büyük gurur vesilesi"

Mesten de Moro mücadelesini çocukluğundan beri takip ettiğini anlatarak, seçim günü yüksek nem ve sıcağa rağmen sokakta saatlerce bekleyen seçmenleri görmenin kendilerini umutlandırdığını kaydetti.

Türkiye'nin devlet düzeyindeki temsilinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının bölgede eğitim ve ziraat alanında uzun vadeli projeler yürütmesinin gurur verici olduğunu vurgulayan Mesten, "Sivil toplum kuruluşlarımızın kalıcı, sistematik ve geleceğe dönük eğitim ile ziraat projeleriyle orada bulunması milletimiz adına büyük gurur vesilesidir." görüşünü paylaştı.

Tuğrul ise seçim akşamı oyların toplanacağı merkeze gittiklerini ve o saatte merkezde bulunan neredeyse tek uluslararası heyetin kendileri olduğunu belirtti.

Sonuçların saat 21.00'de açıklanacağının bildirildiğini ancak merkeze gittiklerinde yetkililerin "Sonuçlar yolda kaldı, yarın açıklayacağız." dediğini aktaran Tuğrul, yaklaşık 50 yıldır devam eden mücadelenin ardından ilk kez seçim deneyimi yaşayan halkın yanında Türkiye'nin bulunmasının resmi bir görevin ötesinde çok daha derin bir anlam taşıdığını vurguladı.

"Masa başında mücadele edilen bir sürece gelindi"

Oruç ise Bangsamoro'nun tarihsel mücadelesine ve 17 yıldır sürdürülen müzakere sürecine değindi. Bölgede çok büyük bedeller ödendiğini ve yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Oruç, yıllar önce bölgeye gittiğinde duyduğu "Hedefinde barış olmayan bütün savaşlar katilliktir." sözünü hiç unutmadığını ifade etti.

"Bugün mermilerin altında değil, masa başında mücadele edilen bir sürece gelindi." değerlendirmesinde bulunan Oruç, oluşturulan yeni özerk yapıda yalnızca Müslümanların değil, bölgedeki Hristiyanların ve yerel inançlara mensup toplulukların haklarının da gözetildiğini kaydetti.

Program, soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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