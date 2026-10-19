Eğitim için gittikleri kanyonda mahsur kaldılar! 1 gönüllü hayatını kaybetti, 10 kayıp - Son Dakika
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Eğitim için gittikleri kanyonda mahsur kaldılar! 1 gönüllü hayatını kaybetti, 10 kayıp

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Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da eğitim için bulunan 14 kişilik İHH gönüllü grubunun mahsur kalması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gruptaki 42 yaşındaki Sinan Yavuz hayatını kaybetti, 3 kişi sağ kurtarıldı. Valilik, farklı bir noktada bulunan ve sağlık durumu iyi olan 10 kişiyle irtibat kurulduğunu açıkladı. Gece ara verilen çalışmalar, sabah helikopter ve dron desteğiyle yeniden başladı.

Isparta’da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllülerinin mahsur kaldığı Yazılı Kanyon’da kurtarma çalışmalarının ikinci günü başladı. Ekipler, kanyonun farklı bir noktasında bulunan 10 gönüllüye ulaşmaya çalışıyor.

EĞİTİM İÇİN KANYONA GELDİLER

İstanbul’dan gelen ve çoğunluğu profesyonel dağcılardan oluşan 14 kişilik grubun, arama kurtarma eğitimi ve kanyon etkinliği için bölgede bulunduğu öğrenildi. Grubun, Sütçüler’e bağlı Yeşildere Mahallesi’nden saat 09.00 sıralarında yürüyüşe başladığı, akşam saatlerinde bölgeden ayrılmayı planladığı belirtildi. Grupla iletişim kurulamaması üzerine dün saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

7 İLDEN AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya’dan AFAD ekipleri sevk edildi. Sarp ve engebeli arazide yürütülen çalışmalarda grubun bulunduğu noktalar dronla tespit edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 3 gönüllü sağ olarak kurtarıldı.

“DEREDE BOĞULMA SONUCU VEFAT ETTİĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ”

Gruptaki 42 yaşındaki Sinan Yavuz’un ise hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışmaları yerinde inceleyen Isparta Valisi Abdullah Erin, “Hayatını kaybeden vatandaşımızın, derede boğulma sonucu vefat ettiğini değerlendiriyoruz” dedi. Yavuz’un cansız bedenine ulaşılarak bulunduğu bölgeden çıkarıldığı öğrenildi.

10 KİŞİ ATEŞ YAKARAK BEKLİYOR

Valilikten yapılan açıklamada, kurtarılanlardan farklı bir noktada bulunan ve sağlık durumu iyi olan 10 kişiyle irtibat kurulduğu bildirildi. Dronla yeri belirlenen gönüllülerin, ateş yakarak kendilerini koruma altına aldığı aktarıldı. İHH da yaptığı açıklamada, mahsur kalan gönüllülerin tahliyesinin AFAD ile koordineli şekilde sürdürüldüğünü duyurdu.

ÇALIŞMALAR SABAH YENİDEN BAŞLADI

Arazinin sarp yapısı ve gece şartları nedeniyle ekiplerin can güvenliğini riske atmamak için çalışmalara gece ara verildi. Sabahın erken saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda günün ilk ışıklarıyla helikopterle keşif yapılırken, dronla da alan taraması gerçekleştirildi. Arama kurtarma ekipleri ise karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, operasyonun ekip güvenliği öncelikli olarak aşama aşama yürütüldüğünü belirtti.

Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da acı son: İHH gönüllüsü Sinan Yavuz hayatını kaybetti, 13 kişi kurtarılmayı bekliyorSütçüler'deki Yazılı Kanyon'da acı son: İHH gönüllüsü Sinan Yavuz hayatını kaybetti, 13 kişi kurtarılmayı bekliyor
Kaynak: İHA
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