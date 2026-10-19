Isparta Sütçüler'de ölen İHH gönüllüsünün cenazesi kardeşine teslim edildi - Son Dakika
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Isparta Sütçüler'de ölen İHH gönüllüsünün cenazesi kardeşine teslim edildi

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Isparta Sütçüler\'de ölen İHH gönüllüsünün cenazesi kardeşine teslim edildi
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İstanbul'dan Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'a gelen 14 kişilik İHH ekibindeki gönüllü, debisi yükselen dereyi geçerken düşüp suya kapılarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi sonrası kardeşine teslim edildi, Antalya üzerinden İstanbul'a nakledilecek.

DEREYİ GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞÜP SUYA KAPILMIŞ

İstanbul'dan Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'a gelen 14 kişilik İHH ekibinden hayatını kaybeden Sinan Yavuz'un cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından kardeşine teslim edildi. Doğa tutkunu ve aynı zamanda İHH kurtarma ekibi gönüllüsü olduğu öğrenilen evli ve 1 çocuk babası Sinan Yavuz'un cenazesi, kara yoluyla Antalya'ya, oradan da hava yoluyla İstanbul'a nakledilecek.

Öte yandan, 17 Ekim günü İstanbul'dan Isparta'ya gelen 14 kişilik grubun, Yazılı Kanyon bölgesindeki Yeşildere köyü civarında kaybolduğu, 112 ve AFAD ekiplerine ulaşarak yardım isteyen gruptaki Sinan Yavuz'un yağış nedeniyle debisi yükselen dereyi geçmeye çalışırken düşerek, suya kapıldığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Sinan Yavuz'un cenazesinin, yanında bulunan 3 kişiyle birlikte dün akşam saatlerinde ilçe merkezine getirildiği, buradan da hastaneye sevk edildiği bildirildi. İHH gönüllüsü olan grubun zaman zaman sanal medyadan haberleşip bu tür organizasyonlara katıldığı, bu hafta da Yazılı Kanyon'a geldikleri kaydedildi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Kaynak: DHA
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