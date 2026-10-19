200 yıl boyunca bedava cips! Dünyaca ünlü marka şartını açıkladı - Son Dakika
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200 yıl boyunca bedava cips! Dünyaca ünlü marka şartını açıkladı

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200 yıl boyunca bedava cips! Dünyaca ünlü marka şartını açıkladı
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Dünyaca ünlü cips markası Pringles, Cadılar Bayramı'na özel düzenlediği kampanyayla kazanan bir kişiye özel tasarlanmış mezar küpü ve 200 yılı aşkın süre yetecek cips stoğu vereceğini duyurdu. Markanın ikonik kutusunu geliştiren kimyagerin küllerinin bir bölümünün Pringles kutusuna konulmasından ilham alan kampanyaya yalnızca ABD'de yaşayan 18 yaş üstü kişiler katılabilecek.

Dünyaca ünlü cips markası Pringles, Cadılar Bayramı için hazırladığı sıra dışı kampanyayla dikkat çekti. Marka, düzenlediği çekilişin kazananına özel tasarlanmış bir mezar küpü ve 200 yılı aşkın süre yetecek cips stoğu vereceğini duyurdu. İlginç kampanyanın arkasından ise markanın ikonik kutusunu tasarlayan kimyagerin vasiyeti çıktı.

KAZANANA MEZAR KÜPÜ VE 200 YILLIK CİPS

Pringles, Cadılar Bayramı kapsamında "Once You Drop" adını verdiği kampanyasını duyurdu. Marka, çekilişi kazanan bir kişiye özel tasarlanmış mezar küpü ile iki yüzyıldan fazla süreye karşılık gelen cips stoğu sunacak.

Şirketin "ömür boyu cips" olarak tanımladığı ödülün, belirlenen yasal koşullar çerçevesinde kazanan kişinin mirasçılarına da devredilebileceği belirtildi.

KAMPANYANIN ARKASINDAN İLGİNÇ BİR VASİYET ÇIKTI

Kampanyanın çıkış noktası, Pringles'ın dünyaca tanınan silindirik kutusunun geliştirilmesinde rol oynayan kimyager Fredric Baur'un hikâyesine dayanıyor.

Baur, 2008 yılında hayatını kaybettiğinde ailesi, vasiyetini yerine getirerek küllerinin bir bölümünü Pringles kutusuna yerleştirdi.

Marka da bu hikâyeden yola çıkarak Cadılar Bayramı için özel bir mezar küpü tasarladı.

MEZAR KÜPÜNÜN TASARIMI DA DİKKAT ÇEKTİ

Pringles'ın silindirik ambalajından esinlenilerek hazırlanan mezar küpü, değerli metalden üretildi.

Özel tasarımda çıkarılabilir kapak ve kazanan kişinin isteğine göre hazırlanabilecek gravür ayrıntıları bulunuyor.

Böylece marka, yıllardır kullandığı ambalaj tasarımını bu kez sıra dışı bir çekiliş ödülüne dönüştürdü.

TANITIMDA CENAZE MÜDÜRÜ ROL ALDI

Mars Snacking Kuzey Amerika Tuzlu Atıştırmalıklar Marka ve İçerik Lideri Mauricio Jenkins, kampanyanın Pringles'ın eğlenceli ve alışılmışın dışındaki marka kimliğini yansıttığını belirtti.

Kampanyanın tanıtım videosunda ise sosyal medyada "@DanTheFuneralMan" kullanıcı adıyla tanınan lisanslı cenaze müdürü Dan McDonald yer aldı.

BAŞVURULAR 22 EKİM'DE SONA ERECEK

Çekilişe yalnızca ABD'de ve Washington, DC'de yaşayan 18 yaş ve üzerindeki kişiler katılabilecek.

Başvuruların Pringles'ın resmî internet sitesi üzerinden 22 Ekim saat 23.59'a kadar yapılabileceği açıklandı.

Kazanan kişinin ise yaklaşık 31 Ekim'de, Cadılar Bayramı'nda bilgilendirilmesi planlanıyor.

Amerika Birleşik DevletleriCadılar BayramıYarışmaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ütopik Yorumcu Ütopik Yorumcu:
    çokta skmde 0 0 Yanıtla
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